Происшествия
ТАССВ Москве полицейские задержали 70 человек в кальянной
Полицейские во время рейда задержали 70 человек в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось
"Сегодня вечером в одной из кальянных на Кутузовском проспекте прошел полицейский рейд, в рамках которого задержано 70 человек, все они будут доставлены в отделы полиции", - сказал собеседник агентства. По его словам, всех задержанных проверят на наркотики.ТАССвчера в 15:12
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70 человек задержаны в ходе рейда в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве
Эхо Москвывчера в 17:05
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