Происшествия
ИзвестияВ Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.
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Политика
NYT узнала о тайной высылке из США двух китайских дипломатов
Американские власти осенью тайно выслали из США двух сотрудников китайского посольства, подозреваемых в шпионаже, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Армия и оружие
Корабль Черноморского флота сопровождает эсминец ВМС США в Черном море
Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в воскресенье в юго-западную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО (управляемого ракетного оружия - противоракетной обороны) "Росс" ВМС США.
Политика
Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона
Елисейский дворец официально обратился к России с просьбой передать Франции останки одного из ближайших соратников Наполеона — генерала Гюдена.
Общество
Врач рассказала о моде на «гламурные» роды в России
В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Происшествия
В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ
Гражданин России задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее, после чего скрылся с места ДТП, сообщил телеканал MBC.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло
Общество
Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки
В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
Общество
В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx
Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
Гаджеты
Настенные часы Citizen Smart Clock работают с голосовым помощником Amazon Alexa
Новинка с интерфейсом Bluetooth называется Citizen Smart Clock и тоже работает совместно с устройством, обеспечивающим доступ к голосовому помощнику Amazon Alexa, например, с умной колонкой Amazon Echo.
Общество
Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России
Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу из автомата в центре Перми
Мужчина устроил пальбу из автомата в центре Перми. Инцидент произошел на Монастырской улице и попал на видео.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Культура
Умерла французская актриса Анна Карина
Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла от рака в возрасте 79 лет. Об этом AFP сообщил ее агент Лоран Баландрас.
Политика
Зеленский рассказал журналистам о своей первой встрече с Путиным
Напомним, что политолог Валерий Соловей заявил, что Зеленский на встрече с Путиным в Париже отказался от ранее согласованных договоренностей и в последний момент изменил свою позицию по ним.
Кино
Мединский захотел отучить россиян ходить на голливудское кино
Следует переломить привычку россиян ходить на голливудские фильмы.
Происшествия
ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга
Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября.
Политика
Генсек ООН разочарован итогами климатической конференции в Мадриде
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался разочарован итогами конференции ООН по изменению климата (COP25), которая завершилась сегодня в Мадриде.
Футбол
Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»
Подошли к концу три матча 16-го тура Серии А. "Ювентус" ожидаемо одержал победу над "Удинезе".
Политика
В Кремле назвали условия изменения Минских соглашений
После "нормандского формата", прошедшего в Париже 9 декабря, Киев сообщил, что подготовит изменения в Минских соглашениях к следующей встрече.
Фигурное катание
Тарасова резко отреагировала на слова Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отказалась комментировать слова Этери Тутберидзе, которая обвинила её в нелюбви к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.
Общество
Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы
Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Общество
Арки Крымского моста подсветили цветами российского флага
Арочная часть Крымского моста подсвечена цветами российского триколора - белыми, синими и красными светодиодами.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Биатлон
Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира
Мужская эстафета стала заключительной гонкой второго этапа Кубка мира по биатлону. В Хохфильцене сборная России завоевала четыре медали.