Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.
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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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СК возбудил дело после ликвидации неадекватного мужчины в Москве

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Политика

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Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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Париж просит Москву отдать останки соратника Наполеона

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В Россию с Запада приходит мода на так называемые «гламурные» роды.
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В Южной Корее россиянин задавил двух человек, сообщили СМИ

Гражданин России задавил двух дорожных рабочих в Южной Корее, после чего скрылся с места ДТП, сообщил телеканал MBC.
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области выросло

Российская газета 10:57
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Опубликовано видео буксировки затонувшей в Севастополе подлодки

В Сети появилось видео буксировки подлодки Б-380 от затонувшего в Южной бухте Севастополя большого плавучего дока ПД-16.
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Общество

В Mail.ru назвали опасным прецедентом уголовное дело против Nginx

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев назвал ситуацию с уголовным делом из-за спора вокруг компании Nginx опасной для репутации российского венчурного рынка.
News.ru 09:11
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Дубль Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Подошли к концу три матча 16-го тура Серии А. "Ювентус" ожидаемо одержал победу над "Удинезе".
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Президент Армении заявил о готовности приехать в Москву на День Победы

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