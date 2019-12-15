В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

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