Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.
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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

РИА Новости14:36

«Пять лет находился на учете». Соседи – о застреленном при задержании москвиче

Москва 2413:01

Напавший с ножом на мать мужчина был застрелен при задержании в Москве

Вечерняя Москва09:41

СК возбудил дело после ликвидации неадекватного мужчины в Москве

РИАМО11:18

СК возбудил дело об угрозе применения насилия к полицейским, застреливших злоумышленника в Царицыно

Агентство Москва11:17

СК возбудил дело из-за угроз мужчины применить пистолет против полицейских в Москве

ТАСС11:15

В Москве полицейские застрелили мужчину, напавшего с ножом на свою мать

Интерфакс10:30
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Общество

Rambler потребовал заблокировать Twitch и взыскать с сервиса ₽180 млрд

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 18:41
Общество

Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду

Больше всего на продукты питания тратят жители Ингушетии, меньше всего доля расходов в Татарстане.
Известия 18:03
Армия и оружие

США до конца года могут испытать две новые ракеты средней дальности

РЕН ТВ 16:25
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ 16:37
Авто

Шкода представила KAROQ для России

1 декабря впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ.
Cet-auto.ru 15:20
Политика

Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Lenta.ru 18:49
Политика

Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Известия 18:28
Кино

Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат

РИА Новости 18:39
Политика

Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
ТАСС 17:42
Технологии

«Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников

Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.
Невские Новости 17:00
Политика

Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Lenta.ru 14:28
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Газета.Ru 15:44
Футбол

Валенсия — Реал 1:1

Предупреждения: Солер 38, Карвахаль 77, Йович 90+1Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад".
Soccer.ru 16:51
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Футбол

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Чемпионат вчера в 02:23
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor 00:10
Политика

Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку

Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
РИА Новости 17:29
Финансы

Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам

16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Ведомости 16:04
Финансы

В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю

Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Российская газета вчера в 22:00
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 08:56
Общество

Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»

В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
РБК 16:00
Происшествия

Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
РБК 13:34
Кино

Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»

Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Gazeta.SPb 14:23
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Kinonews.ru 14:49
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Происшествия

В Ингушетии неизвестные разрушили древние башенные постройки

РИА Новости 15:27
Политика

В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
РИА Новости 14:44
Гаджеты

Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами

В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
iXBT.com 13:42
Армия и оружие

Жэньминь жибао (Китай): оценив боевое значение беспилотников, Россия создаст подразделение дронов «Охотник» (Жэньминь жибао)

За последние годы Россия практически ничем не отличилась в данной сфере, поэтому напыщенная демонстрация беспилотника «Охотник» и заявление о намерении завершить работу по принятию его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий.
ИноСМИ 16:02
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