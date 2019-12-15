Происшествия
ИзвестияВ Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.
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Общество
Rambler потребовал заблокировать Twitch и взыскать с сервиса ₽180 млрд
Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду
Больше всего на продукты питания тратят жители Ингушетии, меньше всего доля расходов в Татарстане.
Экономика
FESCO планирует продать зерновой бизнес
Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Авто
Шкода представила KAROQ для России
1 декабря впервые в России представил долгожданный ŠKODA KAROQ.
Политика
Оператор «Северного потока-2» попросил изменить условия прокладки труб
Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», подала запрос в ведомство судоходства и гидрографии Германии на разрешение прокладки труб в зимние и весенние месяцы 2020 года.
Политика
Эстонский министр назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме прокомментировал назначение Санны Марин главой правительства Финляндии, отметив, что «продавщица поднялась до премьер-министра».
Кино
Новый «Полицейский с Рублевки» возглавил российский прокат
Политика
Джулиани обвинил экс-посла США в Киеве в отказе в визах ценным свидетелям
Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что та дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа.
Технологии
«Яндекс» разработал бюджетный аналог самого дорогого сенсора для беспилотников
Компания «Яндекс» разработала прототип лидара, который является самым дорогим сенсором в беспилотных автомобилях и необходим для сканирования пространства с помощью лазерных лучей.
Политика
Эрдоган пригрозил закрыть авиабазу Инджирлик для США
Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил, что Анкара может закрыть базу Инджирлик для американских военных.
Футбол
В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца
Матч второго по силе дивизиона Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был остановлен из-за действий фанатов, сообщает Marca.
Футбол
Валенсия — Реал 1:1
Предупреждения: Солер 38, Карвахаль 77, Йович 90+1Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Реалом Сосьедад".
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Футбол
Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае
Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Политика
Трамп намекнул экс-директору ФБР на тюремный срок за слежку
Президент США Дональд Трамп потребовал извинений от экс-директора ФБР Джеймса Коми за неправомерную слежку за сотрудниками его предвыборного штаба в 2016 году.
Финансы
Сбербанк предложил вкладчикам еще одну альтернативу депозитам
16 декабря Сбербанк запускает платформу p2b-кредитования «Сберкредо», сообщила «Ведомостям» пресс-служба банка.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Музыка
«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2
Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Кино
Мединский поругал голливудские фильмы, назвав их «попкорновой шнягой»
Министр заявил, что на некоторые бывает грустно потратить даже 10 минут.
Гаджеты
Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками
Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Кино
Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Политика
В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»
Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
Гаджеты
Amazfit перестанут быть только умными часами и фитнес-трекерами
В этом году Huami представила семь новых носимых устройств под брендом Amazfit – это или умные часы, или фитнес-трекеры.
Армия и оружие
Жэньминь жибао (Китай): оценив боевое значение беспилотников, Россия создаст подразделение дронов «Охотник» (Жэньминь жибао)
За последние годы Россия практически ничем не отличилась в данной сфере, поэтому напыщенная демонстрация беспилотника «Охотник» и заявление о намерении завершить работу по принятию его на вооружение в течение ближайших лет фактически говорит о решимости и внимании, которое российская армия уделяет сфере беспилотных боевых действий.