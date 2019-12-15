Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.
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СК возбудил дело после ликвидации неадекватного мужчины в Москве

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«Пять лет находился на учете». Соседи – о застреленном при задержании москвиче

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В Москве полицейские застрелили мужчину, напавшего с ножом на свою мать

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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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СК возбудил дело об угрозе применения насилия к полицейским, застреливших злоумышленника в Царицыно

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СК возбудил дело из-за угроз мужчины применить пистолет против полицейских в Москве

ТАСС11:15

Напавший с ножом на мать мужчина был застрелен при задержании в Москве

Вечерняя Москва09:41
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Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru 14:19
Происшествия

На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи

Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
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Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+

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Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

Lenta.ru 07:06
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В столице Ливана продолжаются погромы и противостояния с полицией

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Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился

После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром.
Телеканал 360° вчера в 16:05
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Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян

Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
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Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына

Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
StarHit.ru вчера в 21:00
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Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП

Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
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ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865

Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
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Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
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Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ

На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
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Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
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Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа

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Армия и оружие

Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
РБК 14:51
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Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету

Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Sputnik Таджикистан 08:16
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Шоу-бизнес

В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию

Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
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Армия и оружие

Армия Хафтара штурмует Триполи

Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара продолжает наступление в Триполи. В боях применяются артиллерия, боевые самолеты и вертолеты.
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В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину

В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости вчера в 14:24
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Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
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Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

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Выпускница СПбГУ плюнула в членов этической комиссии

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В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
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