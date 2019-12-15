Происшествия
ИзвестияВ Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину
В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России в воскресенье, 15 декабря. Инцидент произошел в воскресенье в одном из домов по улице Генерала Тюленева на юго-западе столицы.
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Происшествия
На Сахалине пьяные молодые люди напали на врачей скорой помощи
Группа нетрезвых молодых людей напала на сотрудников скорой помощи, которые приехали по вызову в один из домов в Долинске, сообщила в воскресенье пресс-служба Минздрава Сахалинской области.
Гаджеты
Опубликованы фотографии камеры Samsung Galaxy S11+
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Гаджеты
Новый Mac Pro использовали как терку для сыра. Тест провалился
После старта продаж Mac Pro 11 декабря специалисты iFixit поспешили проверить, как хорошо прозванный теркой компьютер справится с сыром.
Общество
Mail.Ru Group запустит конкурента YouTube «на свой лад»
В 2020 году Mail.Ru Group планирует запустить собственный видеосервис.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Политика
Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян
Президент Турции Тайип Эрдоган придумал ответ на признание Вашингтоном геноцида армян в Османской империи.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Турецкий актер и манекенщик Бурак Озчивит в апреле этого года стал отцом. Фахрие Эвджен родила супругу мальчика, которого назвали Караном.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Происшествия
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Сын певицы Валерии — 21-летний Арсений Шульгин — попал в третью аварию за неделю.
Гаджеты
ZTE представит смартфон Axon 10s Pro на базе процессора Snapdragon 865
Компания ZTE представит смартфон Axon 10s Pro – первое устройство в мире на базе процессора Qualcomm Snapdragon 865.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Политика
Появилось видео первой беседы Зеленского с российским СМИ
На YouTube-канале телеканала "Россия 24" появились кадры первой беседы президента Украины Владимира Зеленского с российскими журналистами.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак надела серьги с ликом Иисуса Христа
Телеведущая нарядилась в шапку с двуглавым орлом и серьги с ликом Иисуса Христа – центральной личности в христианстве, искупившей грехи людей ценой собственной жизни.
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Россию и США в нарушении договоренностей по курдам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью HaberTurk заявил, что Россия и США не выполнили взятые на себя обязательства по выводу отрядов курдской милиции из районов, граничащих с Турцией.
Политика
Час пробил: США толкнули мировую торговлю в хаос и суету
Апелляционный суд Всемирной торговой организации является (а точнее уже являлся) важнейшим орган, который должен разбираться в бизнес-спорах по торговле.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»
РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Шоу-бизнес
В квартиру Даны Борисовой вызвали скорую и полицию
Приезжал наряд полиции, потом скорая помощь и папа Полины во главе.
Армия и оружие
Армия Хафтара штурмует Триполи
Ливийская Национальная Армия Халифы Хафтара продолжает наступление в Триполи. В боях применяются артиллерия, боевые самолеты и вертолеты.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Общество
Из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
На основе базы ЕАИС, которая с этого года предоставляет открытые сведения о затратах кинокомпаний, получивших господдержку, на производство фильма, а также о его кассовых сборах, РБК подсчитал количество окупившихся в прокате картин.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.