Происшествия
РИА НовостиВ Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейские приехали в один из домов по улице Генерала Тюленева после сообщения о ножевом ранении женщины. В квартире также находился мужчина, который вел себя "неадекватно".
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Наука
Ученые придумали платформу для сборки мебели, которая обучает ИИ
Среда для сборки мебели IKEA поддерживает более 80 различных конструкций, которые можно настраивать под нужную задачу по обучению.
Общество
Комиссия ГД может рассмотреть историю с подаренным депутатом вазелином
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Авто
Skoda начала производство кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде
Skoda открыла серийное производство компакт-кроссовера Karoq в Нижнем Новгороде.
Политика
Член ПАСЕ призвал привлечь ДНР и ЛНР к нормандскому формату
Глава комитета бундестага по вопросам экономического сотрудничества, развития и здравоохранения, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что самопровозглашённые Луганская и Донецкая народные республики должны участвовать в нормандском формате.
Политика
Сокуров ответил на обвинение Кадырова в национализме
Отвечая на обвинение Кадырова в национализме, режиссер отметил, что «националистом можно назвать любого человека, который думает о себе, о своей семье, о своем народе, о своей культуре».
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Авто
Jeep выпустит новый субкомпактный кроссовер
Разработанный, чтобы находиться ниже Renegade в линейке компании, последний внедорожник Jeep будет выступать в качестве соперника Suzuki Jimny - и может иметь полностью электрическую трансмиссию, полученную в результате планируемого слияния FCA с PSA.
Хоккей
Сборная России обыграла финнов и стала второй на Кубке Первого канала
Сборная России, одержав на турнире две победы в трех матчах (одна победа – по буллитам), набрала пять очков и заняла второе место на домашнем этапе Евротура.
Политика
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Вашингтону в ответ на признание геноцида армян в 1915 году утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Финансы
В этом году выиграют те, кто не поверил в прогнозы по рублю
Подводя итоги года с точки зрения инвестора, могу точно отметить, что те, кто не поверил в предсказания пессимистов о мировом кризисе и крахе рубля и держал сбережения в российской валюте, в 2019 году выиграет.
Политика
Песков рассказал об условии транзита газа через Украину
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Экономика
Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей
Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
Политика
В Казахстане задумались о переименовании Алматы
В марте 2019 года Касым-Жомар Токаев подписал поправки в конституцию страны о переименовании Астаны в Нур-Султан в честь прошлого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Происшествия
На Украине после обеда в дорожном кафе скончались два дальнобойщика
Вечером 14 декабря сотрудникам национальной полиции поступило сообщение от врачей о гибели 54-летнего дальнобойщика у дорожного кафе в городе Николаеве.
Политика
Коми признал, что был неправ, следя за штабом Трампа
Бывший директор американского ФБР Джеймс Коми признал, что ряд сотрудников ведомства допускали небрежность и недочеты, когда вели слежку за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
Происшествия
Летевший в Гонконг пассажирский самолет вернулся в Шереметьево
Пассажирский самолет Airbus А330 авиакомпании «Аэрофлот», который вылетел в Гонконг из московского аэропорта Шереметьево, вернулся назад.
Общество
«Новая газета»: Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей
Участники провокаций против штаба кандидата в Мосгордуму Любови Соболь получили сотни тысяч рублей.
Происшествия
Пожар на складе с пухом под Новосибирском локализовали
Армия и оружие
Головной корвет «Гремящий» завершил испытания в Белом море
В воскресенье пресс-служба Северного флота распространила сообщение о завершении серии испытаний в Белом море головного корвета «Гремящий».
Политика
Володин отреагировал на призыв объявить Курилы частью Японии
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Здоровье
Кому нельзя есть картошку и помидоры, рассказали медики
Оказалось, баклажаны, помидоры и картофель могут навредить людям с гипотиреозом.
Игры
В Steam бесплатно раздают оригинальную «убивалку» Draw Slasher
Политика
Появились кадры «первого интервью» Зеленского телеканалу из России
Телеканал «Россия 1» опубликовал сюжет с комментарием президента Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Путин расширил территорию действия закона о самозанятых
Эксперимент по взиманию налога с самозанятых начал действовать с 1 января 2019 года.
Наука
В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше
Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж
Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.