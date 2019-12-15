Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейские приехали в один из домов по улице Генерала Тюленева после сообщения о ножевом ранении женщины. В квартире также находился мужчина, который вел себя "неадекватно".
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В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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«Пять лет находился на учете». Соседи – о застреленном при задержании москвиче

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В Москве полицейские застрелили мужчину, напавшего с ножом на свою мать

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Напавший с ножом на мать мужчина был застрелен при задержании в Москве

Вечерняя Москва09:41
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Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
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Правительство расширит план по приватизации госкомпаний

Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
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В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
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Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
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Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
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Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
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Компания Amazon продала все экземпляры умной колонки Echo за две недели до Рождества

Сообщается, что компании удалось реализовать все запасы умного гаджета с голосовым помощником Alexa за 2 недели до Рождества.
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Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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