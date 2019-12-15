Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейские приехали в один из домов по улице Генерала Тюленева после сообщения о ножевом ранении женщины. В квартире также находился мужчина, который вел себя "неадекватно".

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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