Происшествия
РИА НовостиВ Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину
Сотрудники полиции застрелили подозреваемого в нападении на женщину, сообщает пресс-служба столичного главка МВД. Полицейские приехали в один из домов по улице Генерала Тюленева после сообщения о ножевом ранении женщины. В квартире также находился мужчина, который вел себя "неадекватно".
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Гаджеты
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Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Экономика
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Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
Происшествия
В Москве с опоры Крымского моста сняли мужчину
В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
Общество
Представительница Ямайки получила звание «Мисс мира»
Звание первой вице-мисс досталось француженке Офели Мезино. Второй вице-мисс стала представительница Индии Суман Рао.
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в Давосе
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Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа
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Общество
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Общество
Виктор Томенко рассказал, станет ли 31 декабря в Алтайском крае выходным днем
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YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия
Названа тройка самых популярных клипов десятилетия по просмотрам в Youtube.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
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Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака
Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Шоу-бизнес
Егор Дружин заявил, что с Аллой Пугачевой работать сложно
Хореограф признался, что работать с Примадонной очень сложно, но продуктивно. Егор Дружин сотрудничал со многими отечественными звездами.
Футбол
Журналист Егоров: «Игнашевич продлил контракт с „Торпедо“ на три года»
Контракт с тренером продлен на три года. По информации Егорова, «Торпедо» «будет приветствовать решение задачи по выходу в РПЛ».
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Парламент Турции может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.
Происшествия
В Анивском районе столкнулись Hiace Regius и Belta
15 декабря в 18:35 57-летний водитель Toyota Hiace Regius двигался по автодороге Южно-Сахалинск — Холмск.
Армия и оружие
РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»
Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снежном январе
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Здоровье
Боль в спине может быть первым признаком рака поджелудочной железы
Как проинформировали британские эксперты-онкологи из Cancer Research UK, волнообразная боль, проявляющаяся в спине или в области живота может оказаться признаком развития рака поджелудочной железы в организме человека.
Общество
Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Футбол
Киевское «Динамо» победило «Десну» в матче чемпионата Украины
Киевское "Динамо" на выезде победило черниговскую "Десну" в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу.
Политика
Партия «Яблоко» избрала нового председателя
Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
Культура
Бывшие коллеги спели Зеленскому песню про «посадки»
Во время концерта бывшие коллеги спели президенту песню про "посадки".
Политика
Адвокат Трампа заявил о доказательствах против сына Джо Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в воскресенье заявил, что ему удалось собрать свидетелей и документы, которые якобы доказывают, что демократы нынешней процедурой импичмента стараются скрыть нарушения закона компанией Burisma и причастность сына бывшего вице-президента США Джо Байдена к отмыванию миллионов долларов.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Технологии
Компания Amazon продала все экземпляры умной колонки Echo за две недели до Рождества
Сообщается, что компании удалось реализовать все запасы умного гаджета с голосовым помощником Alexa за 2 недели до Рождества.
Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.