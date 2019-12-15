Сотрудники полиции в воскресенье применили табельное оружие во время задержания подозреваемого в нападении на женщину, он скончался, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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