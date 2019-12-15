В Москве полицейские применили табельное оружие в ходе задержания подозреваемого в нападении на женщину, мужчина скончался. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В Москве полицейские застрелили подозреваемого в нападении на женщину

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