Происшествия

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве полицейский пытался съесть взятку в 10 тысяч рублей

В Москве сотрудник полиции, будучи пойманным с поличным с мелкой взяткой, пытался избавиться от улики опасным для здоровья способом.
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 на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ подтверждается задержание сотрудника полиции на станции Тушино за мелкую взятку.
РБК08:26

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В Москве майор полиции попытался съесть взятку в ₽10 тыс. с семечками

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Столичный полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Вечерняя Москва08:13

Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки

РИА Новости07:09

Транспортный полицейский в Москве при задержании попытался съесть 10 тыс. руб. взятки

Агентство Москва07:38

В Москве майор транспортной полиции при задержании пытался съесть 10 тыс. рублей взятки

ТАСС07:32

Задержанный с взяткой полицейский попытался съесть 10 тыс. рублей

Известия07:27

В столице полицейский пытался съесть взятку в 10 тысяч рублей

Москва 2407:49
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Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году

Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
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Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
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Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву

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По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
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В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

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Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
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