с чего всё началось

В Москве сотрудник полиции, будучи пойманным с поличным с мелкой взяткой, пытался избавиться от улики опасным для здоровья способом.

В Москве полицейский пытался съесть взятку в 10 тысяч рублей

Наука Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.

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Политика Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2» Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.

Происшествия Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Кино Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене» Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Министр науки и высшего образования Михаил Котюков прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснив, что это связано с конкурсным распределением бюджетных мест.

Шоу-бизнес Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст» Фрагмент интервью Асмус разместила на своей странице в Instagram, назвав его подарком «для хейтеров, троллей и гоблинов».

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Экономика Госдума ограничивает займы в ломбардах Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.

Общество Интернет-компании допускают ограничение иностранного участия 1 ноября комиссия РСПП по связи и ИТ согласилась с целесообразностью порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ».

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Политика Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".

Футбол Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.

Шоу-бизнес Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.

Политика В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.

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Технологии Как смартфоны шпионят за своими пользователями Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.

Общество Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.