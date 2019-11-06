Происшествия
Московский КомсомолецВ Москве полицейский пытался съесть взятку в 10 тысяч рублей
В Москве сотрудник полиции, будучи пойманным с поличным с мелкой взяткой, пытался избавиться от улики опасным для здоровья способом.
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Наука
Курение увеличивает риск развития депрессии и шизофрении
Британские генетики утверждают, что курение вдвое увеличивает риск развития депрессии и шизофрении.
Политическая Экспертиза вчера в 23:06
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество
Активисты обвинили компьютерные игры в расстреле солдат в Забайкалье
VSE42.RU вчера в 23:46
Политика
С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в США без виз
С 11 ноября граждане Польши смогут въезжать в Соединенные Штаты Америки и находиться на территории страны 90 дней без виз.
Аргументы недели 12:15
Политика
Немецкие инвесторы хотят защитить «Северный поток-2»
Издание Bild сообщает, что депутатская группа, входящая в правящую коалицию Германии, разработала поправки к местному законодательному акту, которые позволят вывести проект "Северный поток-2" из-под действия директивы.
Вести.Ru 11:34
Происшествия
Полиция отпустила подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции в ходе проверки не обнаружили подтверждения причастности задержанного мужчины к убийству начальника Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 13:16
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Наука
Обезьяны помогут разработать лечение синдрома, вызывающего слепоту
Генетическая мутация, которая приводит к редкому, но разрушительному синдрому, вызывающему слепоту была впервые обнаружена у обезьян.
МКБ-11 вчера в 01:47
Спорт
Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году
Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM 12:42
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснив, что это связано с конкурсным распределением бюджетных мест.
ФАН вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Фрагмент интервью Асмус разместила на своей странице в Instagram, назвав его подарком «для хейтеров, троллей и гоблинов».
News.ru 17:25
Футбол
«Шахтер» на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским «Динамо»
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде в компенсированное время ушли от поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского "Динамо".
РИА Новости 17:12
Экономика
Госдума ограничивает займы в ломбардах
Максимальную сумму, которую можно будет взять в виде займа в ломбарде, ограничат. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Российская газета 08:49
Общество
Интернет-компании допускают ограничение иностранного участия
1 ноября комиссия РСПП по связи и ИТ согласилась с целесообразностью порога иностранного владения в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ».
Computerworld Россия 04:07
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Политика
Украинская националистка рассказала, как Киев может «победить» Москву
Националистка отметила, что Порошенко якобы удалось "протянуть украинскую линию" на международном уровне, однако Зеленский уничтожает достигнутые "успехи".
РИА Новости 09:50
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Футбол
Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом
По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру 07:55
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Политика
В России пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Россия подготовила ответные меры на возможный выход США из Договора по открытому небу, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
Lenta.ru 17:47
Наука
Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность
Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38