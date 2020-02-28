Происшествия
ИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
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Футбол
Футбольные фанаты обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем
Болельщики футбольного клуба «Урал» обещают наказать «Уральские авиалинии» рублем из-за партнерства авиаперевозчика с командой-соперником «Спартак-Москва».
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
Экономика
Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию
В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.
Наука
Продемонстрирована роль поперечного свода стопы
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в Идлибе
"Пространство для диалога есть всегда, сегодня состоялся телефонный разговор президентов Путина и Эрдогана по просьбе лидера Турецкой Республики", - цитирует слова Лаврова ТАСС.
Авто
В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России
В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.
Происшествия
Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море подростков
Вторые сутки в Сочи продолжаются поиски пропавших в море 14-летних подростков, сообщает региональное ГУ МЧС.
Происшествия
Москвичка убила сына-инвалида за отказ учить математику
Москвичка убила сына, страдавшего ДЦП, за отказ учить математику.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Футбол
Ари: многие страны боятся Россию, мы знаем себе цену и не даём слабину
Футболист «Краснодара» Ари поделился мнением о влиянии президента России Владимира Путина на международный имидж страны.
Автоспорт
Квят стал седьмым на утренней сессии в последний день тестов
Российский гонщик «Альфа Таури» занял седьмое место по итогам утренней сессии в последний день тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Общество
АТОР обратилась к вице-премьерам из-за ситуации с COVID-2019
Туроператоры попросили правительство скорректировать сроки запрета продажи туров из-за коронавируса COVID-2019.
Армия и оружие
Два генерала получили звания Героев России за операцию в Сирии
Как сообщил ТАСС источник в военном ведомстве, это Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской и командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Политика
Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию в сирийском Идлибе, сообщили в администрации турецкого лидера.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Общество
Россия выдвинула условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия не выплатит Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ без списка пострадавших.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.