Происшествия
ИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
Читать в источнике
Оценить223
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:22, Ашберн
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
Гаджеты
Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020
Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.
Шоу-бизнес
Бритни Спирс сломала ногу во время танца
Газета "Известия" пишет, по словам Спирс, несчастный случай можно объяснить тем, что она до репетиции не танцевала полгода.
Происшествия
Глава СК направил в Сочи криминалистов для поиска пропавших подростков
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Российским послам могут запретить иностранное гражданство
Из текста законопроекта: «Послом, представителем может быть назначен гражданин РФ, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства».
Общество
У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина
Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.
Армия и оружие
Миссия ООН готовится к отправке на северо-запад Сирии
Гуманитарная миссия для отправки на северо-запад Сирии готовится в ООН, сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение о выплате Смолову 8 млн рублей за ДТП
Космос
Байконур планируют модернизировать под новую ракету «Союз-2М»
Армия и оружие
Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности, на нем обсуждалась ситуация вокруг сирийского Идлиба, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Футбол
Доменико Тедеско: Шюррле пропустит три следующих матча
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии немецкого вингера Андреа Шюррле.
Космос
Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной
Самый мощный взрыв во Вселенной зафиксировали астрономы со времен Большого взрыва.
Общество
Россия назвала условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Иск о компенсациях пострадавшим от депортации в 2006 году Грузия подала в марте 2007 г. Рассмотрение дела началось пять лет спустя.
Происшествия
В Париже эвакуируют Лионский вокзал из-за пожара
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Происшествия
В Калининграде из-за гибели в кипятке мужчины задержали полицейского
В Калининграде арестовали полицейского, которого подозревают в причастности к гибели задержанного в камере.
Музыка
Панайотов опроверг новости о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов сделал заявление о том, что «любые новости», в которых говорится о его гипотетическом участии в музыкальном конкурсе «Евровидение» являются всего лишь банальным «вбросом».
Здоровье
ВОЗ повысила оценку глобального риска коронавируса до «очень высокой»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела оценку риска распространения коронавируса COVID-19 с «высокой» до «очень высокой», сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Музыка
Принц Гарри и Джон Бон Джови вместе записали песню
Британский принц Гарри и музыкант Джон Бон Джови записали совместную песню.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Общество
В РФ пересмотрят размер штрафов в новом КоАП
После значительной критики со стороны автовладельцев, Минюст намерен еще раз пересмотреть размер штрафов за нарушение ПДД.
Культура
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.