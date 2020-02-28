Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

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Общество У кого мог приобрести нью-йоркские квартиры зять Мишустина Удодов в декабре 2009 г. купил пять квартир в жилом комплексе 20 Pine Street в Нью-Йорке, говорится в расследовании Навального со ссылкой на городской реестр недвижимости.

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Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.