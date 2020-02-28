Происшествия
ИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
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Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
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Диалог с Трампом и Меркель состоялся после разговора Эрдогана в президентом России Владимиром Путиным 28 февраля.
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса.
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Кортни Кокс поделилась деталями воссоединения «Друзей»
Недавно Кортни Кокс, исполнительница роли Моники Геллер, поделилась деталями предстоящего запуска.
Кино
Раскрыто рабочее название нового фильма о Человеке-пауке
Американский портал ComicBook рассекретил рабочее название нового фильма про Человека-паука от Marvel.
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Общество
В Болгарии замедлилось строительство «Турецкого потока»
Общество
Количество зараженных коронавирусом в Италии превысило 800 человек
В Италии количество зараженных коронавирусом за сутки увеличилось почти на четверть, составив 821 человека, погиб 21 больной.
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Лера Кудрявцева раскрыла количество сделанных пластических операций
Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева раскрыла количество пластических операций, сделанных ею ранее.
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Белорус разблокировал китайский смартфон отрезанным пальцем
Житель Белоруссии Павел Виноградов разблокировал смартфон при помощи отрезанного пальца. О своем эксперименте Павел рассказал в Facebook.
Политика
В Госдуму внесли проект о запрете иностранного гражданства для послов
Сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачёв внесли в Госдуму законопроект, запрещающий послам России иметь иностранное и двойное гражданство.
Общество
Публикуем гороскоп от Павла Глобы на 28 февраля
Специалист по астрологии Павел Глоба рассказал россиянам о прогнозах звезд на, пожалуй, самый приятный день недели - пятницу.
Экономика
Названа возможная сумма потерь в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с зарплатой на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) отнимет у бюджета порядка 1,2 трлн рублей.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Футбол
Клопп отреагировал на слова Вернера о «Ливерпуле»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на высказывание нападающего «РБ Лейпциг» Тимо Вернера о возможном переходе в английский клуб.
Гаджеты
Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств
Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Музыка
Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
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Вера Брежнева представила новый трек «Хорошие новости»
Общество
«Триколор» прекращает вещание каналов «Ред Медиа» с 1 марта
Оператор платного ТВ «Триколор» с 1 марта останавливает вещание телеканалов, дистрибуцией которых занимается «Ред Медиа» («Газпром-медиа»).
Происшествия
Суд Кабо-Верде огласил сроки российским морякам по делу о наркотиках
Суд города Прая (столица Кабо-Верде) признал виновными в транспортировке наркотиков 11 российских моряков и огласил сроки наказания.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Происшествия
В Свердловской области в ДТП погибли пять человек
"В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.
Футбол
Тедеско рассказал о травмированных игроках перед игрой с «Динамо»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о состоянии Наиля Умярова и других травмированных футболистов перед матчем 20-го тура РПЛ с «Динамо».
Шоу-бизнес
Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции
Экс-участница комедийного коллектива Comedy Woman Елена Борщёва готовится к операции.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.