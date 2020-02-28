Происшествия
ИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
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с чего всё началось
Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.РИА Новости08:35
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