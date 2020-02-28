Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
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с чего всё началось

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости08:35

Подробнее о событии

Задержана банда аферистов, которой руководил бывший актер

Взгляд.ру08:45

Звезда культовых фильмов стала главарем банды аферистов

Газета.Ru09:13

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

RT на русском09:11

Актер из культовых фильмов оказался главарем банды, похищавшей квартиры и сбережения москвичей

Вести.Ru08:51

В Москве задержаны охотники за сбережениями умерших москвичей

МВД медиа10:16

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

РИА Новости08:35

Полицейские поймали охотников за деньгами и квартирами умерших

РЕН ТВ09:09
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Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Армия и оружие

Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу

У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
РИА Новости 07:36
Авто

«КамАЗ» допускает возможность слияния с «Соллерсом» в рамках альянса

"КамАЗ" допускает возможность слияния или обмена активами с "Соллерсом" в рамках создания альянса производителей автомобилей.
ТАСС 10:34
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Shraibikus News 10:26
Кино

Второй сезон сериала «Видоизмененный углерод» вышел на Netflix

На стриминговом сервисе Netflix опубликован второй сезон сериала «Видоизменённый углерод».
Live24 07:28
Космос

РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
МИР 24 05:38
Происшествия

Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани

Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Известия 08:37
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Политика

Путин решит судьбу бога в Конституции

«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Lenta.ru 10:36
Футбол

Герман Ткаченко: «Надеюсь, Смолов останется в Испании»

Генич — о перспективах форварда в Испании О переходе в «Сельту» — Готов рассказать, как проходила сделка по Смолову, — начал Ткаченко.
Спорт-Экспресс вчера в 06:00
Авто

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей

Известия 10:10
Армия и оружие

Минобороны показало на видео бой спецназа

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Общество

Автосалон в Женеве отменен из-за коронавируса

Коммерсантъ 06:26
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США

Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
Дни24 вчера в 07:00
Здоровье

Составлен список продуктов и вещей на случай эпидемии коронавируса

Вспышка коронавируса не проходит бесследно: ученые ищут лекарства, врачи пытаются вылечить больных, а федеральное ведомство защиты гражданского населения и помощи при катастрофах составило список необходимых вещей и продуктов в случае эпидемии вируса COVID-19.
Live24 вчера в 03:46
Кино

На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»

ToDay News Ufa вчера в 23:26
Хоккей

Стали известны все пары плей-офф Кубка Гагарина

Первые встречи плей-офф Кубка Гагарина стартуют 1 марта.
Вести.Ru вчера в 14:24
Политика

Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 10:25
Общество

Болгария затормозила «Турецкий поток»

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Единоборства

Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Лезги газет 09:07
Общество

Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ

Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика

В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Армия и оружие

В Алеппо нашли брошенные террористами документы

В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.
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Экономика

Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса

Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Известия 09:01
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Музыка

Панайотов прокомментировал свое участие на «Евровидении»

Wday.ru вчера в 05:15
Спорт

Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики

Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
ТАСС Спорт 05:51
Футбол

«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
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Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Газета.Ru 08:27
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