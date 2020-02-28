Происшествия
ИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
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Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
Два человека погибли на вечеринке блогера в Москве
День рождения блогера Екатерины Диденко в банном комплексе закончился трагедией: два человека погибли от химических ожогов.
Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной рады
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился созвать внеочередное заседание Верховной рады.
Шоу-бизнес
Андрей Разин ответил на критику Льва Лещенко: «Лечиться мне не надо»
Как отметил Андрей Разин, он прошел комиссию в институте имени Сербского и результаты показали, что менеджер здоров и в лечении не нуждается.
Музыка
Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
Происшествия
В Астраханской области разбился вертолет
По предварительной информации, при падении вертолета в Наримановском районе Астраханской области погиб пилот, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Экономика
Экс-глава ФРС: коронавирус может подтолкнуть экономику США к рецессии
Бывший председатель Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен заявила, что в зависимости от того, насколько широко распространится коронавирус, экономические последствия могут оказать значительное влияние на Европу и подтолкнуть США к рецессии.
Технологии
GameStop подтвердил характеристики PlayStation 5
Игровой ритейлер GameStop подтвердил технические параметры PlayStation 5. На странице официального сайта компании можно найти страницу, посвященную новой консоли от Sony.
Гаджеты
Представлен уникальный смартфон Vivo APEX 2020
Компания Vivo ппедставила новый смартфон Apex 2020 с безграничным, изогнутым по бокам экраном FullView.
Энергетика
Украинский эксперт заявил, что «Газпром» может уничтожить «Нафтогаз»
"Газпром" может создать дочерние компании на Украине и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создав таким образом серьезную конкуренцию для "Нафтогаза", заявил "Апострофу" эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.
Кино
На Берлинале произошел скандал из-за показа «Дау. Наташа»
Фильм «Дау, Наташа», который запрещен к показу в России из-за найденной пропаганды порнографии, возмутил немцев.
Политика
Путин рассказал о предложении использовать двойника
Российский президент Владимир Путин признался, что ему предлагали использовать двойника ради его безопасности, но он отказался.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь простым русским именем
Певец Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Общество
В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил радикально облегчить визовый режим для жителей Санкт-Петербурга, пишет издание Uutisvuoksi.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажи туров в Италию
Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах.
Армия и оружие
Турция нанесла ответные удары по позициям армии Сирии
Хоккей
В КХЛ определены все пары плей-офф Кубка Гагарина
Регулярный чемпионат КХЛ завершился 27 февраля. Кубок Континента по его итогам достался ЦСКА. Также определились все пары плей-офф.
Футбол
Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм
Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.
Происшествия
Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
Концерт певицы Татьяны Булановой в Рязани омрачила драка поклонниц, сидевших в первых рядах.
Здоровье
В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом
В ведомстве сообщили, что 27 февраля тесты, которые были проведены в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, выявили короновирус нового типа у одного из иранских студентов.
Футбол
В Италии футболист заразился коронавирусом
Футболист из итальянской Серии C оказался заражен коронавирусом.
Общество
Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
Кино
Глава Marvel озвучил Таноса в «Симпсонах»
Общество
Папа Римский отменил все аудиенции из-за болезни
Авто
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Футбол
Андрей Аршавин прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход форварда петербургского клуба Александра Кокорина в ФК «Сочи» на правах аренды.
Политика
Эрдоган и Трамп обсудили обстановку в Идлибе
Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в пятницу телефонные переговоры, во время которых была затронута ситуация в Идлибе.