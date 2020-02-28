Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей. Преступники незаконным путем присваивали себе имущество только покойных людей без наследников.
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В Москве задержали банду аферистов во главе с бывшим актером

РБК11:11

В Москве задержаны охотники за сбережениями умерших москвичей

МВД медиа10:16

Полицейские поймали охотников за деньгами и квартирами умерших

РЕН ТВ09:09

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

RT на русском09:11

Актер из культовых фильмов оказался главарем банды, похищавшей квартиры и сбережения москвичей

Вести.Ru08:51

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РИА Новости08:35

Звезда культовых фильмов стала главарем банды аферистов

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