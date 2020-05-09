Утром 9 мая в центре Москвы полиция задержала депутатов от КПРФ, которые вышли на акцию в честь Дня Победы. Как сообщает "Подъем" в своем телеграм-канале, депутат Госдумы Валерий Рашкин, несколько товарищей из Мосгордумы и группа активистов собрались на Пушкинской площади.

В Москве полиция задержала депутатов от КПРФ

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