Транспорт
ТАССВ Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки. Станция метро "Каховская" была закрыта для пассажиров 30 марта текущего года.
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Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Актуальные Новости 20 октября в 10:16
Политика
Что Путин и Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи
Владимир Путин обсудит там ситуацию в Сирии с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Президент Турции посетит Россию с рабочим визитом.
ТВ Центр 08:56
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Политика
Новым главой СПЧ назначен Валерий Фадеев
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев назначен председателем Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и стал советником российского лидера Владимира Путина.
RT на русском вчера в 14:00
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
РИА Новости 05:00
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 09:36
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру вчера в 15:00
Армия и оружие
Асад обвинил Эрдогана в желании захватить часть Сирии
«Президент Турции украл у Сирии ее нефть и пшеницу, а также вывез заводы из Алеппо, а теперь Эрдоган хочет похитить часть сирийской земли с ее природными богатствами», — цитирует Асада ТАСС.
Известия 09:33
Общество
Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru вчера в 07:19
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Армия и оружие
Вертолеты ВКС России сели в Сирии на бывшей базе США
Вертолеты ВКС России сели на военный аэродром Табка в провинции Ракка на севере Сирии, безопасность которого обеспечивают военнослужащие сирийской армии и союзные ей отряды, сообщает корреспондент ТАСС.
Газета.Ru 10:08
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
РБК 04:35
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
RT на русском 10:16
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Армия и оружие
Южная Корея заявила о появлении самолетов ВКС России в зоне своей ПВО
Несколько российских военных самолетов 22 октября вошли в зону действия системы ПВО Южной Кореи (KADIZ), говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов этой страны.
РБК 09:59
Армия и оружие
Ирак потребовал вывода переброшенных из Сирии войск США
«Объединенное командование разъясняет, что все американские войска, выведенные из Сирии, получили разрешение на въезд в регион Иракский Курдистан только для выезда из Ирака», – говорится в сообщении пресс-службы сил безопасности Ирака.
Взгляд.ру 08:37
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Общество
Фермеры на тракторах заблокировали центр Берлина
Протестные акции проходят и в других городах, в том числе в Бонне, Мюнхене, Магдебурге и Ганновере, - сообщают немецкие СМИ.
Эхо Москвы 09:34
Авто
Mitsubishi Pajero уйдет из России
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero в конце этого года уйдет с российского рынка.
Телеканал 360° вчера в 14:09
Происшествия
Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Газета.Ru 07:29
Космос
В NASA разработали разгоняющийся до скорости света двигатель
В NASA создали разгоняющийся до 99% скорости света двигатель.
OAnews 09:09
Происшествия
36-летний футболист умер после задержания полицией в Калининграде
В Калининграде после задержания полицией умер игрок черняховского "Прогресса" Иван Вшивков.
Газета.Ru 09:12
Хоккей
Канадский хоккеист клуба КХЛ рассказал о «страшилках» про Россию
33-летний спортсмен признался, что опасался переезда в Россию: «Нам постоянно рассказывают страшилки про КХЛ и Россию: игрокам не платят, безумные водители, безумные перелеты, безумные люди».
Lenta.ru 10:16
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Lenta.ru вчера в 21:22
Политика
Делегаты России, Украины и ЕК обсудили подготовку переговоров по газу
«Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский провёл встречу старших должностных лиц трёхсторонних консультаций в формате Россия — Европейский союз — Украина по вопросу транзита российского газа через территорию Украины европейским потребителям после 2019 года», — говорится в пресс-релизе министерства.
RT на русском 08:58
Футбол
ЦСКА презентовал нового маскота
ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
Soccer.ru 09:17