Транспорт
ТАССВ Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки. Станция метро "Каховская" была закрыта для пассажиров 30 марта текущего года.
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Футбол
«Ювентус» – «Локомотив» в ЛЧ: на что могут рассчитывать железнодорожники?
Примечательно, что помимо неплохих результатов, железнодорожники показывают удивительно умный и практичный футбол.
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Мужчина угнал машину скорой помощи и сбил несколько человек в Осло
Вооруженный мужчина угнал автомобиль скорой помощи и сбил на нем несколько человек в районе Турсхов в Осло (Норвегия).
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
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Льву Яшину исполнилось бы 90 лет
Лучшему вратарю XX века сегодня исполнилось бы 90 лет.
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
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Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Футбол
Александр Егоров: «Не готов ответить на вопрос, почему в открытом доступе нет информации о карточках администраторам и тренерам»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что не знает, почему в открытом доступе отсутствуют данные о карточках, показываемых администраторам или представителям тренерского штаба футбольной команды.
Экономика
В ЕАЭС сообщили о расширении связей с Африкой
На открывающемся 23 октября в Сочи двухдневном саммите Россия — Африка, объединяющем пять стран Евразийского экономического союза и Африканский союз, в который входят 55 стран континента, подпишут меморандум о взаимопонимании.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Экономика
РСПП попросил Минфин расширить налоговые льготы для крупных холдингов
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к Минфину с предложением об улучшении налогового режима для крупных холдингов.
Общество
Экс-президента США Джимми Картера госпитализировали с переломом таза
Бывший президент США Джимми Картер госпитализирован с переломом костей таза, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Около 18% россиян считают мультиварку своей самой бесполезной покупкой из бытовой техники, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос портала Hi-Tech Mail.ru.
Общество
Ученые выяснили, почему женщинам нравятся психопаты
Экономика
В России подскочили цены на загородное жилье
Средняя стоимость загородного дома в России выросла за год на восемь процентов, до уровня в 1,95 миллиона рублей за единицу недвижимости.
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Политика
Песков объяснил сложности с «нормандским саммитом»
Сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от Минских соглашений, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
ФНС заблокировала банковские счета «Ленфильма»
При полностью заблокированном счете компания может продолжать перечислять зарплату, текущие налоги и взносы.
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
Шоу-бизнес
Сменившая имидж Надежда Бабкина «омолодилась» на 20 лет
Отечественная эстрадная исполнительница, актриса и телеведущая Надежда Бабкина на странице в Instagram продемонстрировала подписчикам очередную смену имиджа.
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Экономика
Минсельхоз РФ назвал стабильной ситуацию с ценами на гречку
«В сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу», — говорится в заявлении Минсельхоза.
Шоу-бизнес
Катрин Денёв 76: Яркие фото актрисы в молодости и сейчас
Сегодня французская актриса Катрин Денев отмечает свой 76-й день рождения.
Здоровье
Врачи лечили пятилетнюю девочку с остеосаркомой мазью от растяжения
В Краснодарском крае врачи приняли остеосаркому четвёртой стадии у пятилетней девочки за растяжение мышц.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Евгения Феофилактова показала нового бойфренда
«Спокойной ночи, мой король!» - написала Феофилактова под снимком. Звезда также показала фанатам подаренное бойфрендом кольцо.
Здоровье
Минздрав приступил к модернизации поликлиник и ФАПов
Глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что в России началась модернизация первичного звена здравоохранения — районных больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.