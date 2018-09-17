Транспорт
ТАССВ Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки. Станция метро "Каховская" была закрыта для пассажиров 30 марта текущего года.
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Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Известия вчера в 02:49
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Общество
Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
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Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 06:27
Общество
Дело Серебренникова вновь поступило в Мещанский суд Москвы
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Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Газета.Ru 05:18
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Зеленскому пригрозили немирным Майданом
Евродепутат пояснила, что каждый раз, когда на Украине менялась власть, система коррупции и влияние олигархов оставались прежними, и Зеленскому необходимо нивелировать их влияние.
Lenta.ru 08:51
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Все про Спорт ру 20 октября в 18:39
Политика
Посол Турции прокомментировал слова Помпео о готовности США к войне
Посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности страны к войне.
RT на русском 08:14
Армия и оружие
Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб
Президент Сирии Башар Асад встретился с военнослужащими САР на передовой в провинции Идлиб, сообщает SANA.
RT на русском 08:27
Экономика
Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»
Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заверил, что с экономикой страны все в порядке.
РБК вчера в 10:42
Финансы
В России предрекли снижение ставки по ипотеке
Ставка по ипотеке в России может упасть до 6-7,5%, если к середине 2021 года Центробанк понизит ключевую ставку до 5%, как прогнозирует Российский экономический университет им. Плеханова.
URA.Ru 02:49
Кино
Появился трейлер фантастического боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер фантастического боевика «Бладшот».
News.ru вчера в 08:25
Футбол
Болельщик требовал от Черчесова вызвать узбекского форварда в сборную
Болельщик сборной России по футболу требовал от главного тренера национальной команды Станислава Черчесова вызвать на сборы нападающего «Ростова» и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
REGNUM 08:24
Космос
Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»
News.ru вчера в 08:09
Общество
Император Японии Нарухито официально взошел на престол
Император Японии Нарухито официально объявил о своем восхождении на престол, как того требует конституция страны и закон об императорском доме.
Комсомольская правда 07:33
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском вчера в 15:02
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Король Таиланда лишил всех титулов свою фаворитку за своенравность
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Культура
В Ставрополе прошел финал «ТЭФИ-Регион»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:41
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Общество
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Портал Hi-tech Mail.ru провел опрос среди пользователей, попросив их назвать наиболее бесполезный предмет бытовой техники.
Российская газета 07:45
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Life.ru 20 октября в 08:08
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В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку
РИА Новости 08:09
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Происшествия
Билетеры кинотеатра в «Зимней вишне» в начале пожара были в сауне
Российская газета 08:24