Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки. Станция метро "Каховская" была закрыта для пассажиров 30 марта текущего года.

В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября

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