с чего всё началось

На Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Вид монумента частично изменился. В новом варианте маршал выполняет воинское приветствие, а у его коня левая передняя нога приподнята.

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

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Игры Глава Valve объяснил, почему не выпускали игры серии Half-Life Вашингтон, 19 марта 2020, 13:48 — REGNUM Объяснение причин, почему компания Valve не выпускала долгое время игры серии Half-Life, дал основатель компании Гейб Ньюэлл в интервью изданию IGN.

Политика Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму Киев готовит третьего мая провокацию по прорыву в Крым через российскую границу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество «Аэрофлот» назвал странными обвинения ФАС из-за цен на билеты В компании «Аэрофлот» назвали странными претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потребовавшей от авиакомпании незамедлительно устранить нарушения в сфере политики установки цен на билеты.

Общество Лукашенко пошутил о новостях про свое здоровье и коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко отшутился на пожелание крепкого здоровья фразой о том, что в интернете его то «хоронят», то ставят диагноз коронавирус.

Общество Netflix и YouTube снизят качество трансляции в Европе Стриминг-сервис Netflix снизит на месяц качество транслируемого в Европе видео для снижения нагрузки на сеть в период, когда больше людей остаются дома из-за пандемии коронавируса, пишет BBC.

Общество Сотрудники ФСБ задержали финансистов ИГ в трёх регионах России Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, члены которой под прикрытием благотворительности перечислили боевикам по меньшей мере 2 млн рублей.

Политика Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.

Здоровье Россиянин с коронавирусом рассказал о своем лечении Зараженный коронавирусом россиянин Виталий Миронов рассказал о лечении в медицинском центре в московском районе Коммунарка.

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Экономика Набиуллина исключила наличие у ЦБ порога курса рубля Если 5 марта торги валютой на Московской бирже закрылись на отметке 67,62 руб. / $, то уже 19 марта курс доллара почти достиг отметки 82 руб. Однако к закрытию торгов на фоне роста нефтяных котировок рубль несколько окреп, а утром 20 марта курс доллара снизился до 77,41 руб. После обеда, впрочем, курс доллара вновь поднялся выше 79 руб.

Общество Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от поездок за границу Ростуризм призвал россиян по возможности не покидать пределов России в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире на фоне распространения коронавируса.