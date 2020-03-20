Общество

РБКРБКВ Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

На Манежной площади около Кремля и Государственного исторического музея демонтировали памятник маршалу Георгию Жукову. Вид монумента частично изменился. В новом варианте маршал выполняет воинское приветствие, а у его коня левая передняя нога приподнята.
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с чего всё началось
Судя по фотографиям в Twitter
, на новом памятнике Жуков, как и раньше, восседает на коне, но теперь его правая рука отдает воинское приветствие, а не опущена вниз.
Мослента07:51

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