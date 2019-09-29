с чего всё началось

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори). Об этом заявили «РИА Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье, 29 сентября.

В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

Происшествия Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.

Футбол «Спартак» проиграл на своем поле «Оренбургу» В матче 11-го тура команда Олега Кононова проиграла на своем поле "Оренбургу" - 1:2.

Политика Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.

Музыка Борис Гребенщиков представил песню «Вечерний М» 28 сентября лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков представил новую композицию под названием "Вечерний М".

Футбол Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.

Энергетика Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.

Кино В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.

Шоу-бизнес Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста Российский певец Сергей Лазарев призвал известную телеведущую Леру Кудрявцеву бросать своего мужа-хоккеиста Игоря Макарова.

Религия В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".

Политика Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.

Политика В Элисте собрали сход граждан против назначения и.о. сити-менеджера Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.

Общество Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях «Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.

Авто Subaru станет дочерней компанией Toyota Subaru, как предполагается, станет дочерней компанией Toyota. Компания Toyota Motor увеличивает долю в Subaru с 16,7% до 20%.

Общество Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.

Армия и оружие Российская армия получает новые танки Т-90М Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.

Происшествия В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля В Саудовской Аравии в городе Джидда был убит телохранитель короля генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем, сообщает Bloomberg .

Шоу-бизнес Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.

Политика Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.

Политика Захарова предупредила, что вести переговоры с Вашингтоном стало опасно Как сообщает ФАН, дипломат также заявила, что публикация Белым домом стенограммы разговора "в очередной раз показала", что с Вашингтоном вести переговоры опасно.