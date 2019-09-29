Политика

ИзвестияИзвестияВ Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори). Об этом заявили «РИА Новости» в российском внешнеполитическом ведомстве в воскресенье, 29 сентября.
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с чего всё началось
Как сообщает РИА Новости
, заявка на участие была подана за месяц до начала съезда, но ответ от организаторов мероприятия с отказом пришёл поздно вечером в субботу, 28 сентября.
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