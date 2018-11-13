Коронавирус

РБКРБКВ Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев.
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В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

РБК12:57

Минтранс, ФСБ, МВД и Роспотребнадзор должны организовать ж/д вывоз граждан РФ с Украины

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Оперштаб поручил организовать вывоз россиян и украинцев на родину

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Россия в условиях пандемии принудительно отправляет граждан Украины домой

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Россия отправит украинцев на Украину и вывезет россиян из-за коронавируса

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ТК Звезда12:30

Из Украины россиян будут эвакуировать при помощи железнодорожного сообщения

Комсомольская правда11:42
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В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
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РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

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Группа Sollers может приостановить производство из-за снижения спроса

ПАО «Соллерс» может приостановить производство из-за резкого падения спроса на свои автомобили в России.
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Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду

Lenta.ru вчера в 10:00
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Игроки «Баварии» пошли на понижение зарплаты

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В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
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Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
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«Локомотив» решил уйти на карантин

«Локомотив» отменил тренировки на базе в Баковке и ушел на карантин в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.
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Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
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Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

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Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
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США подтвердили возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией

США рассматривают возможность нефтяного союза с Саудовской Аравией.
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сейчас над европейской частью России установился антициклон, который может перейти в весьма стабильное состояние.
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В Крыму подтвердили еще шесть случаев заражения коронавирусом

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ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
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