Происшествия
ИзвестияВ Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
В одном из московских супермаркетов сети «Пятерочка» произошел конфликт между двумя посетителями. По данным источника РЕН ТВ в среду, 29 апреля, перепалка произошла в магазине на улице Лихоборские Бугры. Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
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с чего всё началось
Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.РИА Новости10:57
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В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
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