Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

В одном из московских супермаркетов сети «Пятерочка» произошел конфликт между двумя посетителями. По данным источника РЕН ТВ в среду, 29 апреля, перепалка произошла в магазине на улице Лихоборские Бугры. Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
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с чего всё началось

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.
РИА Новости10:57

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Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

ТАСС11:26

Парню прокусили ухо в «Пятерочке» на севере Москвы

РЕН ТВ10:36

В московском супермаркете посетителю откусили ухо

Мослента11:06

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

РИА Новости10:57

Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета в Москве

Москва 2411:57

Мужчина укусил посетителя магазина на севере столицы

Вечерняя Москва11:15

Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета на севере Москвы

Агентство Москва11:24
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Общество

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Минздрав расширил список препаратов для лечения коронавируса

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Ведомости 27 апреля в 09:14
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размешенного на сайте правительства документа.
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Экономика

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Беглов ввёл в Петербурге масочный режим

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На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

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В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
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ФРС сохранила базовую процентную ставку

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