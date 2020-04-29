Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.

с чего всё началось

В одном из московских супермаркетов сети «Пятерочка» произошел конфликт между двумя посетителями. По данным источника РЕН ТВ в среду, 29 апреля, перепалка произошла в магазине на улице Лихоборские Бугры. Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.

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