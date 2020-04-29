Происшествия
ИзвестияВ Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина
В одном из московских супермаркетов сети «Пятерочка» произошел конфликт между двумя посетителями. По данным источника РЕН ТВ в среду, 29 апреля, перепалка произошла в магазине на улице Лихоборские Бугры. Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
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с чего всё началось
Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.РИА Новости10:57
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Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
Происшествия
В Смоленске за крупную взятку задержали сотрудницу Роспотребнадзора
Сумма фигурирует в 450 тысяч рублей В Смоленске по подозрению в получении крупной взятки задержали главного специалиста-эксперта регионального управления Роспотребнадзора, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Главная Тема 12:03
Общество
Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии
В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
Политика
Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии
В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
Происшествия
Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
Шоу-бизнес
Дочери Алсу сняли клип на самоизоляции
Сегодня день рождения отмечает дочь певицы Алсу Микелла. Вся семья объединилась для того, чтобы подготовить девочке сюрприз и подарок.
Bimru.ru 08:19
Футбол
Глава «Урала» предлагает транслировать РПЛ на федеральных каналах
Григорий Иванов, являющийся президентом футбольного клуба "Урал", планирует предложить руководству российского чемпионата транслировать матчи лиги на федеральных телеканалах.
Sport.ru 11:44
Экономика
Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса
Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:03
Здоровье
Два передвижных медицинских комплекса поступили в Тульскую область
В Тульской области для оказания медпомощи жителям в отдаленных населенных пунктах и профосмотров используются передвижные медицинские комплексы, таких в регионе 32.
Центр 71 09:02
Здоровье
В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом
Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Общество
Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Происшествия
В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями
Жительница Татарстана ушла в лес с детьми и жила там в шалаше, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
РИА Новости 08:17
Общество
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу
Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Коммерсантъ 09:08
Происшествия
Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области
Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 09:22
Общество
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Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов на российском телевидении.
Культуромания 14:19
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно
Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
Общество
Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина
За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
Известия 12:31
Общество
Илон Маск призвал отменить карантин в США
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал сразу несколько заявлений, в которых он призывает отменить карантин в Соединенных Штатах.
Аргументы и Факты 11:49
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube
Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
Общество
В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы
В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
Политика
Президент поручил подготовить план выхода из режима ограничений
Владимир Путин поручил разработать план поэтапного выхода субъектов из режимов самоизоляции.
Муравленко 24 12:22
Здоровье
Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса
В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13