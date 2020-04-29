Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

В одном из московских супермаркетов сети «Пятерочка» произошел конфликт между двумя посетителями. По данным источника РЕН ТВ в среду, 29 апреля, перепалка произошла в магазине на улице Лихоборские Бугры. Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
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с чего всё началось

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

Полиция Москвы проводит проверку по факту нанесения телесных повреждений в магазине на севере города, сообщает пресс-служба столичного главка МВД, по информации источника РИА Новости, посетитель откусил ухо покупателю во время конфликта с охранником.
РИА Новости10:57

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Мужчина откусил ухо охраннику магазина на севере Москвы

ТАСС11:26

Мужчина укусил посетителя магазина на севере столицы

Вечерняя Москва11:15

Парню прокусили ухо в «Пятерочке» на севере Москвы

РЕН ТВ10:36

Источник: в Москве мужчина откусил ухо посетителю магазина

РИА Новости10:57

Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета в Москве

Москва 2411:57

В московском супермаркете посетителю откусили ухо

Мослента11:06

Полиция ищет откусившего ухо посетителю супермаркета на севере Москвы

Агентство Москва11:24
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) проверяет информации СМИ о наличии у члена Совета федерации Елены Мизулиной двойного гражданства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 13:13
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Происшествия

В Смоленске за крупную взятку задержали сотрудницу Роспотребнадзора

Сумма фигурирует в 450 тысяч рублей В Смоленске по подозрению в получении крупной взятки задержали главного специалиста-эксперта регионального управления Роспотребнадзора, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Главная Тема 12:03
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Общество

Минобороны России назвало число зараженных коронавирусом в армии

В сообщении уточняется, что с 29 марта коронавирус выявили у 1044 военнослужащих и гражданского персонала в Вооруженных силах, а также у 1075 человек в высших военных учебных заведениях.
Lenta.ru 13:27
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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
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Политика

Песков заявил о невозможности предсказать дату окончания эпидемии

В Кремле заявили, что невозможно точно спрогнозировать окончание эпидемии коронавируса в России.
Газета.Ru 11:11
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Шоу-бизнес

Дочери Алсу сняли клип на самоизоляции

Сегодня день рождения отмечает дочь певицы Алсу Микелла. Вся семья объединилась для того, чтобы подготовить девочке сюрприз и подарок.
Bimru.ru 08:19
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Футбол

Глава «Урала» предлагает транслировать РПЛ на федеральных каналах

Григорий Иванов, являющийся президентом футбольного клуба "Урал", планирует предложить руководству российского чемпионата транслировать матчи лиги на федеральных телеканалах.
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Экономика

Более 300 млн человек могут лишиться работы к июлю из-за коронавируса

Около 305 млн рабочих мест с полной ставкой может быть потеряно во втором квартале из-за пандемии коронавируса, следует из третьего доклада (.pdf) Международной организации труда (МОТ) о ситуации в мире во время пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 09:03
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Здоровье

Два передвижных медицинских комплекса поступили в Тульскую область

В Тульской области для оказания медпомощи жителям в отдаленных населенных пунктах и профосмотров используются передвижные медицинские комплексы, таких в регионе 32.
Центр 71 09:02
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Здоровье

В США заявили об эффективном препарате для борьбы с коронавирусом

Госиспытания противовирусного препарата ремдесивир показали его положительный эффект в лечении коронавируса.
Суть событий 14:15
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
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Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 12:55
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Общество

Пропускной режим в Подмосковье продлили до 11 мая

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продлил действие пропускного режима в регионе до 11 мая включительно.
НТВ 13:54
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

Жительница Татарстана ушла в лес с детьми и жила там в шалаше, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
РИА Новости 08:17
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Общество

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов попал в больницу

Лидер группы The Matrixx Глеб Самойлов госпитализирован с острым приступом панкреатита, в связи с этим переносится онлайн-концерт, запланированный на 29 апреля, сказано на официальном сайте группы.
РИА Новости 12:23
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Религия

Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб

Коммерсантъ 09:08
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Происшествия

Следователи задержали бывшего замгубернатора Курганской области

Следователи задержали бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями на 195 млн рублей.
ТАСС 09:22
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42
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Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов на российском телевидении.
Культуромания 14:19
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
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Общество

Студенты российских вузов до 11 мая продолжат обучение дистанционно

Дистанционный режим обучения для студентов российских вузов продлен до 11 мая.
ТАСС 11:40
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Общество

Попова заявила о снижении темпа роста заражаемости за время карантина

За два инкубационных периода во время карантинных мероприятий в России темп роста заболеваемости COVID-19 значительно снизился, ограничения нужно продлить.
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

Илон Маск призвал отменить карантин в США

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сделал сразу несколько заявлений, в которых он призывает отменить карантин в Соединенных Штатах.
Аргументы и Факты 11:49
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным русским видеороликом на YouTube

Клип петербургской группы Little Big на трек Skibidi меньше, чем за два года, набрал более 400 миллионов просмотров и 3,4 миллиона лайков на YouTube.
МИР 24 вчера в 17:52
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Общество

В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
FlashNord 10:45
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия 12:22
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Политика

Президент поручил подготовить план выхода из режима ограничений

Владимир Путин поручил разработать план поэтапного выхода субъектов из режимов самоизоляции.
Муравленко 24 12:22
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Здоровье

Россиян предупредили о «коварстве» коронавируса

В России по состоянию на 29 апреля коронавирус обнаружен почти у 100 тысяч человек, за сутки заразились почти 6 тысяч.
Lenta.ru 14:13
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