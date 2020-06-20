Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

Гроза и сильнейший ливень снова внесли свои коррективы в дорожную обстановку на улицах Москвы. Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
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