Это важно для экономики города и страны, потому что заказы московских предприятий создают около 3,5 млн рабочих мест по всей стране, обеспечивают работу машиностроительных предприятий, предприятий строительной отрасли и так далее. То есть это имеет достаточную большую синергию.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Соответствующий указ опубликован на его сайте. Первыми с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия.

Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

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