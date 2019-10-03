Происшествия

ТАССТАСССына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, задержан в Москве за езду без прав и игнорирование требований полицейских. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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Видео задержания сына вице-президента одного из операторов связи появилось в Сети

Вечерняя Москва06:38

Сына вице-президента МТС задержали после трехчасовой погони

Москва 2406:07

СМИ показали видео задержания сына вице-президента МТС после погони

РБК05:55

Видео задержания сына вице‑президента МТС появилось в Сети

РИАМО06:45

Сына вице-президента МТС задержали в Москве после гонок с полицией

Национальная служба новостей05:23

РЕН ТВ публикует видео задержания сына вице-президента МТС в Москве

РЕН ТВ05:00

«Один спал, второй смотрел в одну точку». Очевидец — о задержании мажора на BMW

Life.ru08:17
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Минобороны получило партию истребителей Су-34

РИА Новости 08:12
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В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
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Российская госавтоинспекция предлагает не выписывать штрафы водителям по данным дорожных камер, если нарушение ПДД было зафиксировано в условиях тумана или сильного дождя.
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REGNUM 06:07
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Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов

Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий в 2020 году

Среднегодовое увеличение размера пенсии неработающих пенсионеров с 1 января 2020 года составит в среднем 1 тыс. рублей.
ТАСС 30 сентября в 09:58
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
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Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
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В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные

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Политика

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Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
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Следы древней космической катастрофы найдены в Лимпопо

Ученые заявляют, что им удалось найти вещественные доказательства, подтверждающие существующую гипотезу о глобальной катастрофе.
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Происшествия

В Париже мужчина напал на полицейских в участке

Мужчина с ножом напал на сотрудников полиции в парижском полицейском участке, сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники.
ТАСС 08:25
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