Сын вице-президента МТС Алан Ибрагимов, пытавшийся скрыться от сотрудников ГИБДД, задержан в Москве за езду без прав и игнорирование требований полицейских. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сына вице-президента МТС Ибрагимова задержали после погони в Москве

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