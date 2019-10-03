Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. 25-летний мужчина пытался скрыться от правоохранителей на BMW. Ибрагимов-младший мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает в четверг, 3 октября, РЕН ТВ.
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Видео задержания сына вице‑президента МТС появилось в Сети

РИАМО06:45

Видео задержания сына вице-президента одного из операторов связи появилось в Сети

Вечерняя Москва06:38

СМИ показали видео задержания сына вице-президента МТС после погони

РБК05:55

Достали с помощью кувалды. Очевидцы – о задержании сына вице-президента МТС

Москва 2409:31

Сына вице-президента МТС задержали в Москве после гонок с полицией

Национальная служба новостей05:23

РЕН ТВ публикует видео задержания сына вице-президента МТС в Москве

РЕН ТВ05:00

«Один спал, второй смотрел в одну точку». Очевидец — о задержании мажора на BMW

Life.ru08:17
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