Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС

Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. 25-летний мужчина пытался скрыться от правоохранителей на BMW. Ибрагимов-младший мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает в четверг, 3 октября, РЕН ТВ.
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Видео задержания сына вице-президента одного из операторов связи появилось в Сети

Вечерняя Москва06:38

Сына вице-президента МТС задержали после трехчасовой погони

Москва 2406:07

Задержанный сын вице-президента МТС отказался от медосвидетельствования

Life.ru06:27

Видео задержания сына вице‑президента МТС появилось в Сети

РИАМО06:45

Сына топ-менеджера МТС задержали после трехчасовой погони в Москве

URA.Ru05:31

РЕН ТВ публикует видео задержания сына вице-президента МТС в Москве

РЕН ТВ05:00

СМИ показали видео задержания сына вице-президента МТС после погони

РБК05:55
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Политика

Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика

Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной

Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Здоровье

В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении

Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Единоборства

Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко

Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Кино

«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда

Калининград 24 05:25
Происшествия

В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных

Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Политика

Путин отправил в отставку главу ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Происшествия

В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка

РБК 05:05
Происшествия

В Москве возбудили дело после издевательств над школьником в туалете

RT на русском 06:03
Экономика

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Политика

Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии

Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова получил результат ДНК-теста

StarHit.ru вчера в 12:00
Происшествия

МС-21 экстренно сел в Жуковском

BFM.ru 04:49
Политика

ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР

«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе

Bimru.ru вчера в 07:45
Политика

Полеты дронов над объектами ТЭК ограничат

Будут разработаны требования и к защите объектов энергетики, но это не должно привести к большим затратам компаний.
Вести.Финанс 06:08
Гаджеты

В России презентовали кнопочный телефон Nokia с WhatsApp

Компания HMD Global вывела на российский рынок кнопочную модель телефона Nokia 2720 Flip.
RuNews24.ru 04:16
Политика

Президент Финляндии возмутился тем, что Трамп потрогал его за колено

Народные новости 06:14
Политика

Путин оценил выступление Греты Тунберг

Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество

Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления

Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.
REGNUM 02:31
Армия и оружие

Россия в Сирии защитится землей

Российские военные в Сирии защитятся от атак дронов габионами (набитыми землей, песком или щебнем плетеными конструкциями).
Lenta.ru 06:35
Экономика

За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов

Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Кино

THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд

Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Армия и оружие

Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров

"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - заявил глава МИД России в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
РИА Новости 06:51
Политика

Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Культура

Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ

В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Общество

Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
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