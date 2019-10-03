Происшествия
ИзвестияВ Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС
Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. 25-летний мужчина пытался скрыться от правоохранителей на BMW. Ибрагимов-младший мог находиться в состоянии наркотического опьянения, сообщает в четверг, 3 октября, РЕН ТВ.
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Политика
Путин пошутил о возможном вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, может ли Москва в будущем вмешаться в выборы президента в США.
Газета.Ru вчера в 08:48
Политика
Путин допустил продление на год контракта на транзит газа с Украиной
Президент России Владимир Путин заявил о двух вариантах развития событий в отношении истекающего контракта на транзит газа с Украиной.
РБК вчера в 08:34
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Здоровье
В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении
Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.
RT на русском 05:29
Единоборства
Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко
Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.
Российская газета 06:40
Кино
«Джокер» вышел в прокат в кинотеатрах Калининграда
Калининград 24 05:25
Происшествия
В Сбербанке произошла крупнейшая на рынке утечка персональных данных
Издание уточнило, что пока материал готовился к выпуску, Сбербанк выпустил пресс-релиз с информацией о возможной утечке персональных данных 200 клиентов и начатом внутреннем расследовании.
Вести.Ru вчера в 21:10
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
Банк России разослал по банкам и микрофинансовым организациям письмо с рекомендацией раскрывать заемщикам их показатель долговой нагрузки (ПДН) при принятии решения о предоставлении кредита (займа) и при увеличении лимита кредитования.
Российская газета 06:27
Политика
Путин отправил в отставку главу ФСИН
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.
Коммерсантъ 06:44
Экономика
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей
Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG.
Коммерсантъ 05:37
Политика
Восточные немцы оказались недовольны жизнью в Германии
Более половины жителей восточных территорий Германии оказались недовольны своим сегодняшним положением в стране, публикует Die Zeit результаты опроса, проведенного в преддверии 29-летия объединения ГДР и ФРГ.
ФАН вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова получил результат ДНК-теста
StarHit.ru вчера в 12:00
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
BFM.ru 04:49
Политика
ЕС разработал правила по визовым заявлениям от жителей ЛНР и ДНР
«Еврокомиссия и внешнеполитическая служба ЕС на этой неделе направили государствам — членам ЕС и странам, не входящим в Шенгенскую зону ЕС, руководство о том, как обрабатывать визовые заявления, поданные жителями неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей Украины», — указано в сообщении ЕК.
RT на русском 06:45
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на слухи об изменах Константина Меладзе
Bimru.ru вчера в 07:45
Политика
Полеты дронов над объектами ТЭК ограничат
Будут разработаны требования и к защите объектов энергетики, но это не должно привести к большим затратам компаний.
Вести.Финанс 06:08
Гаджеты
В России презентовали кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global вывела на российский рынок кнопочную модель телефона Nokia 2720 Flip.
RuNews24.ru 04:16
Политика
Президент Финляндии возмутился тем, что Трамп потрогал его за колено
Народные новости 06:14
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
Эксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления
Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации.
REGNUM 02:31
Армия и оружие
Россия в Сирии защитится землей
Российские военные в Сирии защитятся от атак дронов габионами (набитыми землей, песком или щебнем плетеными конструкциями).
Lenta.ru 06:35
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Кино
THR: новому сотрудничеству Sony и Marvel поспособствовал Том Холланд
Как пишет THR, во многом новому сотрудничеству компаний поспособствовал Том Холланд, сыгравший Питера Паркера.
Мир фантастики 03:16
Армия и оружие
Удары Израиля по Сирии дестабилизируют ситуацию, заявил Лавров
"Что касается произвольных воздушных ударов Израиля по сирийской территории, то мы никогда не скрывали негативного отношения к подобным действиям, которые дополнительно дестабилизируют обстановку, могут привести к эскалации и даже выходу ситуации из-под контроля", - заявил глава МИД России в интервью арабоязычным СМИ, размещенном на сайте МИД РФ.
РИА Новости 06:51
Политика
Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона
Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.
Газета.Ru 05:43
Культура
Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ
В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.
RT на русском 06:16
Общество
Симоньян прокомментировала слова Навального про чучундриков
Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на слова Алексея Навального о чучундриках и свинобомжах.
Газета.Ru 05:16
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50