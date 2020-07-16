Общество
КоммерсантъВ Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
В субботу активисты продолжат акцию в Волгограде и других городах. Пока неизвестно, сколько дней продлится сбор подписей — на конкретную цифру активисты не ориентируются, отметила госпожа Галямина. По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
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с чего всё началось
ТАСС/. Полицейские задержали 132 человек на несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.ТАСС15:33
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