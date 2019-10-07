В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter. Автовладельцы уже могут проехать по нему в сторону Большой Академической.

В тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара

Политика Трамп пригрозил разрушить экономику Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».

Политика Путин повысил зарплату себе и Медведеву Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.

Здоровье В РПЦ пояснили отношение к абортам В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Шоу-бизнес Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

Происшествия В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.

Армия и оружие Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.

Происшествия На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.

Авто Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.

Экономика Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.

Политика Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.

Экономика В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.

Гаджеты Intel снизила цены на процессоры девятого поколения Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.

Происшествия Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.

Армия и оружие В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.

Общество В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.

Здоровье Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.

Политика Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.

Общество Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».