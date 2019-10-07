Происшествия

РБКРБКВ тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение после пожара

В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы частично восстановили движение, которое было заблокировано из-за загоревшегося в нем автобуса. Об этом сообщает ЦОДД в Twitter. Автовладельцы уже могут проехать по нему в сторону Большой Академической.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

В московском тоннеле, где загорелся автобус, снова перекроют движение

Интерфакс12:46

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю перекроют в ночь на вторник

Москва 2412:32

Пожар в автобусе в Москве попал на видео

РИА Новости08:20

Густой черный дым выгнал водителей из тоннеля в Москве

Телеканал 360°07:30

Регистратор снял выгоревший в Алабяно-Балтийском тоннеле автобус

РЕН ТВ08:17

Движение перекроют ночью в Алабяно-Балтийском тоннеле Москвы для ремонтных работ

ТАСС12:44

Движение по Алабяно-Балтийскому тоннелю перекроют в ночь на 8 октября из-за ремонтных работ

Агентство Москва12:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Политика

Трамп пригрозил разрушить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрушит экономику Турции, если она сделает что-то «непозволительное».
Известия 13:10
Политика

Путин повысил зарплату себе и Медведеву

Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Здоровье

В РПЦ пояснили отношение к абортам

В Русской Православной Церкви (РПЦ) пояснили отношение к утверждениям протоиерея Димитрия (Смирнова), который подверг критике женщин, делающих аборт.
РЕН ТВ вчера в 15:51
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Шоу-бизнес

Муж Лолиты бросил ее ради косметолога из Белоруссии

В июле Лолита Милявская публично заявила о том, что расстается с мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.
StarHit.ru 07:11
Происшествия

В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский

В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус 10:25
Политика

Володин назвал дату возвращения депутата Юмашевой из США

RT на русском 12:28
Армия и оружие

Шойгу провел телефонный разговор с главой Пентагона

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в понедельник провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером, сообщает Минобороны РФ.
РИА Новости 13:03
Авто

Продажи китайских автомобилей в сентябре выросли на 18%

SpeedMe 05 октября в 10:40
Политика

На Украине заявили о срыве разведения сил в Донбассе

РИА Новости 06:05
Происшествия

На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад

Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Авто

Спортивные модели Volkswagen получат новый логотип

Значок R-Line приобретает новый облик и впервые будет представлен на Atlas Cross Sport R-Line 11 октября.
32CARS.ru 05:54
Экономика

Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес

Минэкономразвития предложило с 2020 года повысить единый налог на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент, а также торговый сбор на 4,9% относительно 2019 года.
РБК 10:06
Политика

Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу

Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Экономика

В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии

Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия вчера в 16:00
Хоккей

Малкин выбыл на длительный срок из-за травмы

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выбыл на продолжительный срок из-за травмы.
Sports.ru 12:46
Происшествия

Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны

Российская газета 05:59
Гаджеты

Intel снизила цены на процессоры девятого поколения

Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Происшествия

Самолет «ЮТэйр» сел в Воронеже из-за смерти пассажира

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил внеплановую посадку в Воронеже по причине смерти пассажира на борту, сообщил представитель региональных служб в понедельник, 7 октября.
Известия 12:06
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Армия и оружие

В США опубликовали план по сдерживанию России в Черном море

Американский аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, в котором представлена стратегия безопасности в Черном море.
Известия 04:19
Общество

В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц.
RT на русском 08:03
Здоровье

Володин назвал главные проблемы российского здравоохранения

В своем выступлении на VII съезде Союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" спикер Госдумы обозначил главные проблемы отечественного здравоохранения.
Дни.ру 10:53
Политика

Кремль отреагировал на задержание в Иране журналистки Юзик

В Кремле отрицательно отреагировали на задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик.
Газета.Ru 07:16
Политика

Грета Тунберг написала в своём профиле в Twitter о синдроме Аспергера

RT на русском 05:19
Общество

Власти Москвы потребовали ₽58 млн от Дома моды Вячеслава Зайцева

Департамент городского имущества Москвы подал в столичный арбитражный суд иск о взыскании более 58,4 млн руб. с ОАО «Московский дом моды Вячеслава Зайцева».
РБК 09:06
Происшествия

В Петербурге нашлась школьница, ушедшая из дома в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге нашлась школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Вести.Ru 07:09
Экономика

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года

К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь 01:42
Футбол

Ибрагимович забил супергол в последнем матче MLS

Life.ru 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное