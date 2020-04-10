Общество

РБКРБКВ Москве повысили пособия на детей от трех до семи лет

В Москве увеличат размер ежемесячного пособия на ребенка от трех до семи лет в малообеспеченных семьях, соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин. Новый размер пособия на ребенка составит 7613 руб. в месяц, до повышения малоимущим семьям выплачивали от 4224 до 6336 руб.
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Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода

Москва 24вчера в 14:12

Первое пособие на детей в Москве в увеличенном размере станет частью майской выплаты

Вечерняя Москвавчера в 14:09

В столице увеличили выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет

Официальный портал Мэра и Правительства Москвывчера в 13:54

Безработным москвичам начислят выплаты на ребенка без учета ранее полученного дохода

РИАМОвчера в 13:45

Собянин повысил пособия на детей от 3 до 7 лет в малообеспеченных семьях

Российская газетавчера в 14:02

Сергей Собянин: В Москве размер пособия на детей от трех до семи лет составит более 7,6 тыс. руб. в месяц

Агентство Москвавчера в 14:00

Собянин повысил размер пособия на детей от трех до семи лет

РИА Новостивчера в 13:58
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
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Происшествия

Три новых случая коронавируса выявили в Новосибирской области

Три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Новосибирской области за прошедшие сутки.
Известия вчера в 00:49
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Экономика

Правительство России выкупило половину акций Сбербанка

«50% обыкновенных акций ПАО Сбербанк (более 11,2 миллиарда акций) переданы правительству Российской Федерации 10 апреля 2020 года», – говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 06:29
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Общество

В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для определения антител к новому коронавирусу зарегистрировал государственный научный центр «Вектор».
Областная газета 00:20
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Общество

Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.
Известия вчера в 13:27
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье перевалило за тысячу

Число инфицироованных коронавирусом в Подмосковье превысило тысячу человек.
Lenta.ru вчера в 18:36
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Политика

США приготовили санкции для стран, отказавшихся забирать своих граждан

Вашингтон, 11 апреля 2020, 05:31 — REGNUM Президент Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым американские власти смогут вводить визовые санкции против стран, которые «не принимают или неоправданно затягивают» прием своих граждан.
REGNUM вчера в 22:31
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Космос

Россия заберет себе обратно три бракованных «Протон-М»

Источник рассказал, что две бракованных ракеты по железной дороге уже направлены в Москву, а третий носитель будет отправлен позднее.
Lenta.ru вчера в 13:12
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Общество

Назван самый ранний срок завершения эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России завершится не ранее начала июня, согласно наиболее оптимистичному прогнозу.
Известия вчера в 23:53
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Общество

Блогер Уткин заявил, что ему «такое государство не нужно»

Москва, 11 апреля 2020, 09:08 — REGNUM Блогер Василий Уткин в связи с введением в России режима самоизоляции заявил, что ему «такое государство не нужно».
REGNUM 02:08
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Космос

Томских школьников приглашают дистанционно посетить Музей космонавтики

К 12 апреля в «Яндекс.Учебнике» создали новый тематический блок, где собраны 150 необычных заданий для 1-5 класса по русскому языку и математике.
Московский Комсомолец вчера в 14:04
Общество

Еще одну масштабную дезинфекцию проведут в Москве 12 апреля

В воскресенье, 12 апреля, в Москве проведут третью по счету масштабную дезинфекцию в целях борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 01:46
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Игры

Играем в «средневековое GTA» бесплатно. Доступен пролог Rustler

Авторы называют Rustler «средневековым GTA», вдохновлённую GTA 2. Проект-пародию, заметили многие игроки с Kickstarter, где было собрано более $38 тысяч, поэтому разработчики в качестве благодарности решили подготовить Rustler: Prologue.
Городской портал Новый Нижний 09 апреля в 14:00
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Здоровье

Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами.
НГС.Кемерово вчера в 19:00
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Энергетика

Крупнейшие производители нефти договорились о снижении добычи на 15%

Президент США Дональд Трамп неделю назад, 2 апреля, сообщил, что крупнейшие участники сделки о сокращении добычи ОПЕК+ — Саудовская Аравия и Россия, которые в марте не смогли договориться о продлении соглашения, готовы снова сесть за стол переговоров и теперь обсуждают снижение поставок, в пять раз большее, чем действовало в первом квартале 2020 года, — 10 млн барр. против 2,1 млн барр.
РБК вчера в 19:31
Общество

Губернатор Краснодарского края объявил о продлении карантина

В Краснодарском крае продлили карантин из-за коронавируса до 18 апреля, об этом губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил в своем Instagram.
РБК вчера в 12:09
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Общество

Борис Корчевников заразился коронавирусом

Газета.Ru вчера в 14:36
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Политика

Белоруссия отказалась от закупки тестов на коронавирус у России

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что республика отказалась от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление COVID-19.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Здоровье

Эксперт раскрыл число выздоравливающих после коронавируса россиян

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев заявил, что лечение большей части пациентов с COVID-19 занимает около двух недель.
Профиль 01:09
1
Общество

Кабмин утвердил правила выплат семьям с детьми до трех лет

Установлен порядок ежемесячных выплат семьям с детьми в возрасте до трех лет, имеющим право на материнский капитал.
Российская газета вчера в 07:23
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Общество

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.
КП - Нижний Новгород вчера в 13:11
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Происшествия

Скрывшая поездку в Испанию инфекционист не считает себя виноватой

Бывший главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова, скрывшая от руководства поездку в Испанию и заболевшая COVID-19, "абсолютно" не считает себя виноватой.
РИА Новости 09 апреля в 12:45
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Биатлон

Драчев считает поспешным решение об отставке Хованцева

Президент СБР Владимир Драчев считает, что решение правления организации отправить в отставку главного тренера сборной России Анатолия Хованцева было поспешным.
Спорт-Экспресс 01:58
Общество

Собянин рассказал о пике коронавируса в Москве

Сергей Собянин рассказал, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не наступил.
Москва 24 09 апреля в 20:54
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Единоборства

Экс-соперник Емельяненко провел бой по пощечинам с Василием Пельменем

Бразильский боец Зулузиньо провел бой по спортивным пощечинам с Василием «Пельменем» Камоцким на шоу «Каменные лица» (Youtube-канал «Дневник хача»).
Спорт-Экспресс 09 апреля в 16:38
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Здоровье

«Сегодня нельзя просто сесть и ждать, что прилетит волшебник в голубом вертолете и спасет нас». Традиционное обращение губернатора к жителям региона

Цитируем пост губернатора: 🔹Мы ежедневно встречаемся с вами в этом формате, чтобы обсудить ситуацию.
Ulpressa вчера в 11:41
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Здоровье

Минздрав рассказал, как можно поставить диагноз «коронавирус»

Специалисты установили четкую клиническую картину коронавируса COVID-2019, поэтому заболевание можно установить исключительно по симптомам - без лабораторного обследования, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru 09 апреля в 16:58
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Общество

В США зафиксировали самый высокий уровень смертности от COVID-19 за сутки

За последние сутки в США был зафиксирован наивысший показатель смертности от коронавируса с начала пандемии — более 2 тыс. человек, следует из данных Университета Джона Хопкинса.
РБК вчера в 22:49
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Шоу-бизнес

Игорь Николаев передвигается на инвалидной коляске после лечения

Bimru.ru 09 апреля в 04:54
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Шоу-бизнес

Семья Бабкиной потратила более полумиллиона рублей на ее лечение

Выяснилось, что сутки лечения обходятся ее близким в весьма солидную сумму — 25 тысяч рублей.
WomanHit.ru вчера в 11:15
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Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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