Коронавирус

Эхо МосквыЭхо МосквыВ Москве появился новый вид пропусков

МФЦ открылись в Москве 25 мая, но работают только по предварительной записи.
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В Москве появился новый тип пропусков

РИА Новости09:29

Как оформить пропуск в московские МФЦ

Российская газета11:40

Москвичи смогут оформлять неограниченное количество пропусков для поездок в МФЦ

ТАСС09:31

Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров госуслуг «Мои документы»

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы11:07

Сергей Собянин подписал указ о введении специального пропуска для посещения МФЦ

Вечерняя Москва09:04

Новый тип пропусков для посещения МФЦ вводится в Москве

Агентство Москва09:01

Разовый пропуск теперь можно получить для посещения центров «Мои документы»

Москва 2408:59
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Происшествия

В подмосковной пятиэтажке произошел хлопок газа

Российская газета 12:30
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Происшествия

В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего ребенка

В детском саду воспитательница задушила подушкой плачущего маленького ребенка.
Evo-rus.com 15:25
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Общество

Потанин потерял за день 1,5 млрд долларов после аварии в Норильске

Состояние совладельца «Норильского никеля» Владимира Потанина за день сократилось на 1,5 миллиарда долларов из-за обвала котировок компании.
Дождь 14:39
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Общество

Победитель «Евровидения» Рыбак впервые рассказал о зависимости

Победитель песенного конкурса "Евровидение-2009" Александр Рыбак впервые рассказал о зависимости от снотворного и антидепрессантов.
Газета.Ru 04:37
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Общество

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
ToDay News Ufa вчера в 13:43
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Политика

В Белоруссии сформировали новое правительство

Президент Белоруссии сформировал новое правительство. Александру Лукашенко на это потребовалось меньше суток.
Pravda.Ru 05:20
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Кино

Ридли Скотт рассказал о новом приквеле «Чужого»

Британский режиссер Ридли Скотт собирается снять еще одну часть фантастической кинофраншизы "Чужой", сообщает LA Times.
Газета.Ru 07:20
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:34
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Культура

Новый образ Волка из перезапуска «Ну, погоди!» попал в Сеть

Студия «Союзмультфильм» ведет активную работу над созданием нового образа Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!», на данный момент создано более 50 разных эскизов персонажа, один из них попал в Сеть.
Взгляд.ру 07:09
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Авто

Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами

Новые автомобили 01 июня в 11:14
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Здоровье

Названы районы Волгоградской области с самой высокой рождаемостью

Низкую смертность Роспотребнадзор зафиксировал в Среднеахтубинском (10,7), Палласовском (10,9), Городищенском (11,7) районах и в Волжском (11,7). По данным на 1 января 2020 года в регионе проживают 2 491 036 человек.
МТВ онлайн 14:48
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Здоровье

В Тольятти переполнены больницы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Потом увеличили количество коек в нашем еще на 120, потом открыли в Тольятти 220 коек в четвертой больнице, потом открыли ставропольскую больницу на 130 коек, и инфекционную больницу в поселке Шлюзовом на 80 коек.
Интерфакс 14:39
Экономика

ЦБ РФ допустил возобновление инспекционных проверок банков в июле

ЦБ РФ обсуждает вопрос возобновления инспекционных проверок банков в июле, заявил руководитель Службы текущего банковского надзора (СТБН) ЦБ РФ Богдан Шабля в ходе веб-конференции, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ).
Интерфакс 08:44
Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
2,4K
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Газета.Ru 15:04
14
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
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Футбол

«Челси» является фаворитом в борьбе за Вернера

Газета.Ru 13:42
Общество

СК завел уголовное дело на Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело против лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 10:16
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Культура

Актер из саги «Звездные войны» выразил поддержку протестующим в США

REGNUM 08:09
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Гаджеты

Все смартфоны, которые получат Android 11

Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного.
MobiDevices 10:27
3
Общество

Экс-глава Ми-6 заявил об искусственном происхождении коронавируса

Лондон, 4 июня 2020, 13:43 — REGNUM Коронавирус возник в лаборатории в китайском Ухане и распространился по миру из-за несчастного случая, заявил бывший руководитель британской разведки Ми-6 Ричард Дирлав в интервью Telegraph.
REGNUM 06:43
76
Общество

Попова заявила, что единой вакцины от коронавируса не будет

Вакцина от коронавируса не будет единой - появятся сразу несколько препаратов для разных групп населения.
ТАСС 06:39
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru 16:53
9
Общество

В проповеди уральского священника нашли признаки экстремизма

Коммерсантъ 12:37
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Политика

В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы

Японский журналист и политолог Юкио Касияма снова призвал власти своей страны отобрать у России все четыре острова южной части Курил.
Lenta.ru 12:18
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Авто

Jeep официально представил Jeep Compass для Европы

Компания Jeep официально объявила, что компактный внедорожник Compass, продаваемый в Европе, запущен в производство на заводе FCA в Мельфи, Италия.
SpeedMe 09:58
Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
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Общество

На Кубани продлили режим карантина

Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия 13:31
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Происшествия

Глава «Российской венчурной компании» задержан

Москва, 4 июня 2020, 23:03 — REGNUM В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали главу «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко.
REGNUM 16:03
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