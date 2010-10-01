В ближайшее время в Москве будет создан новый футбольный клуб, сообщает «РБК-Спорт». По информации источника, рабочее название клуба — Moscow City. Клуб начинает комплектование состава, чтобы летом приступить к выступлению в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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