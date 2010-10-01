Футбол
ЧемпионатВ Москве появится новый футбольный клуб
В ближайшее время в Москве будет создан новый футбольный клуб, сообщает «РБК-Спорт». По информации источника, рабочее название клуба — Moscow City. Клуб начинает комплектование состава, чтобы летом приступить к выступлению в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
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Происшествия
В крови сбитого полицейским мальчика нашли алкоголь
В селе Буйское Кировской области произошло ДТП, в ходе которого погиб ребенок — его сбил сотрудник полиции.
Хакасия-Информ вчера в 22:48
Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
Общество
Дженнифер Энистон выложила свое первое фото в Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон зарегистрировалась в Instagram и порадовала фанатов своей первой фотографией с друзьями.
Профиль 13:50
Шоу-бизнес
56-летняя Елена Валюшкина взбудоражила подписчиков фото в купальнике
Телепрограмма 14 октября в 11:36
Экономика
Военные расходы России пересчитали по-новому
Расходы России на оборону окажутся в 2,6 раза выше, если пересчитать их по паритету покупательной способности (ППС).
Lenta.ru 06:19
Политика
Путин поручил исследовать поведение молодежи в интернете
Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования в интернете по поводу потребительских предпочтений и особенностей поведения молодежной аудитории.
РБК 17:14
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM 10:20
Футбол
Лучший бомбардир РПЛ Шомуродов высказался о дальнейшей карьере
Нападающий "Ростова" и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов высказался на тему развития своей дальнейшей карьеры.
Газета.Ru 18:35
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru 08:40
Авто
Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели GDI
Оказалось, что проблемными являются двигатели GDI объемом 2,0 и 2,4 литра, в которых есть конструктивные дефекты.
Tvoe-avto.com вчера в 10:38
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Мир фантастики вчера в 04:19
Авто
Представлен четырехдверный BMW Gran Coupe второй серии
Бензиновый BMW 228i xDrive Gran Coupe с полным приводом предназначен только для рынка США: двухлитровая турбочетверка выдает 231 л.с. и 350 Нм.
Авторевю 06:01
Космос
Роскосмос планирует отправить на Луну «внука» робота «Федора»
Источник в «Роскосмосе» сообщил, что госкорпорация планирует через 3-4 года отправить на Луну антропоморфного робота-лунохода, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 14 октября в 20:52
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением
Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.
SM News 10:03
Музыка
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
На Евровидение-2020 не смогут попасть украинские артисты, которые выступали в России.
Российская газета 12:23
Армия и оружие
В день начала операции в САР Трамп призвал Эрдогана «не подводить мир»
Президент США Дональд Трамп направил девятого октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой "не подводить весь мир" своими военными действиями.
Российская газета 18:07
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд.
РБК 18:35
Политика
Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком
Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Известия 13:24
Армия и оружие
Десантные катера на воздушной подушке «Зубр» будут модифицированы
Минобороны приняло решение модифицировать десантные корабли на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр".
Sudostroenie.info вчера в 04:29
Футбол
Роналду за год заработал в Инстаграме вдвое больше Месси
Metaratings 08:20
Авто
В РФ началось производство нового купе-кроссовера Haval F7x
Российский завод Haval в Тульской области начал выпуск нового купеобразного кроссовера Haval F7x.
32CARS.ru 14:29
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM 15:30
Технологии
МГУ имени М.В. Ломоносова вошел в рейтинг лучших вузов издания THE
Британское издание Times Higher Education (THE) назвало Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова лучшим российским вузом по направлению «Инженерные науки и технологии», включив заведение в диапазон 126-150.
Аргументы и Факты 11:44
Гаджеты
Дискретные игровые видеокарты Intel выйдут в середине 2020 года
Intel всегда говорила, что её дискретные видеокарты Xe выйдут на рынок в 2020 году, но никогда не уточняла сроков.
iXBT.com 11:30