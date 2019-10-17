В Москве будет создан новый футбольный клуб, который в следующем сезоне заявится в ПФЛ (третий дивизион чемпионата России), сообщает РБК. Рабочее название команды - "Москоу Сити" (Moscow City). Консультантом клуба стал Арам Габрелянов, который приложил руку к созданию московского "Арарата".

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Шоу-бизнес Тимати и Анастасия Решетова стали родителями О беременности Анастасии Решетовой стало известно в начале июня — пара поделилась трогательными снимками.

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Общество В России упростили процедуру взыскания долгов с дачников Садоводческие товарищества теперь смогут взыскать долги дачников, направив заявление в мировой суд о выдаче судебного приказа.

Шоу-бизнес Яна Рудковская устроила званый ужин с пышным оформлением Оформление дома действительно было сказочным. Целое море цветов встречало гостей с самого порога.

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Происшествия В Керчи прошла минута молчания в память о жертвах трагедии в колледже Общегородская минута молчания прошла в Керчи по случаю годовщины трагедии в Керченском политехническом колледже, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации города Дилявер Мельгазиев.

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