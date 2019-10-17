В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City. Как сообщает «РБК-Спорт», в роли консультанта команды выступает медиаменеджер Арам Габрелянов. В ближайшее время клуб займется комплектованием состава и начнет выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с лета 2020 года.

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

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