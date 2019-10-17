Футбол
ProstoProSportВ Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City
В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City. Как сообщает «РБК-Спорт», в роли консультанта команды выступает медиаменеджер Арам Габрелянов. В ближайшее время клуб займется комплектованием состава и начнет выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с лета 2020 года.
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Хоккей
Опубликован рейтинг зарплат хоккеистов КХЛ
«Спорт-Экспресс» опубликовал новую версию списка самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ.
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
Экономика
Крупные российские банки начнут оказывать госуслуги
Пилотный проект будет запущен в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге, а с 2022 года эта практика может быть распространена на всю страну.
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского впустить ее на Украину
Российская певица украинского происхождения Наталья Королева, лишенная права въезда на Украину с октября 2016 года, обратилась к президенту этой страны Владимиру Зеленскому с просьбой об отмене запрета.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Происшествия
В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы
Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.
Политика
Туск: Соглашение о Brexit может быть принято в четверг
Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN.
Армия и оружие
Минфин США пригрозил Турции новыми санкциями
Ранее США уже ввели санкции против двух турецких министерств и нескольких членов высшего руководства страны.
Футбол
«Екатеринбург-Арена» передана в собственность Свердловской области
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Единоборства
Американский боксёр Дэй скончался после нокаута
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Политика
В ООН потребовали от Украины закрыть сайт «Миротворец»
Депутаты Верховной Рады должны инициировать закрытие сайта «Миротворец», заявил заместитель главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 77 человек
Число погибших в результате стихийных бедствий в Японии, вызванных тайфуном «Хагибис», достигло 77 человек, передает телеканал NHK.
Происшествия
Обвиняемые в убийстве девушки в Екатеринбурге раскаялись в суде
Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной из-за машины заявили о своем раскаянии в ходе суда об избрании меры пресечения в Екатеринбурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Общество
Выявлено самое опасное место в квартире
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Гаджеты
Аналитики раскрыли себестоимость нового iPhone
Розничная цена нового смартфона компании Apple iPhone 11 Pro Max составляет 1249 долларов в США или 131,9 тысячи рублей в России.
Происшествия
Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Футбол
Мбаппе отказался от нового контракта с «ПСЖ»
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 2022 года.
Происшествия
Кот-наркокурьер сбежал из зооуголка перед заседанием суда
Игры
В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити
Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Экономика
В ЦБ захотели блокировать счета до решения суда
В Банке России рассчитывают создать новый правовой механизм, благодаря которому у регулятора появится возможность блокировать счета контролирующих финансовые организации лиц еще до того, как суд примет решение взыскать с них убытки, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя ЦБ.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение-2020»
На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.
Армия и оружие
В России стартуют стратегические учения «Гром-2019»
Кино