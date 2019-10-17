Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City. Как сообщает «РБК-Спорт», в роли консультанта команды выступает медиаменеджер Арам Габрелянов. В ближайшее время клуб займется комплектованием состава и начнет выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с лета 2020 года.
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Арам Ашотович Габрелянов
Российский журналист
Российский журналист и издатель, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор и президент издательского дома «News Media», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», создатель газеты-таблоида - «Жизнь», владелец футбольного клуба «Арарат».
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