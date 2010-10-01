Футбол

ProstoProSportProstoProSportВ Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

В Москве будет создан новый футбольный клуб Moscow City. Как сообщает «РБК-Спорт», в роли консультанта команды выступает медиаменеджер Арам Габрелянов. В ближайшее время клуб займется комплектованием состава и начнет выступления в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) с лета 2020 года.
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В Москве появится еще один Moscow City, и это будет футбольный клуб

Спорт день за днем18:31

В столице появится новый футбольный клуб с рабочим названием — Moscow City

Эхо Москвы18:10

В Москве появится новый футбольный клуб. Первая цель - ПФЛ

Sport.ru17:30

В Москве появится новый футбольный клуб с названием Moscow City

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Арам Габрелянов стал консультантом нового футбольного клуба в Москве

РБК15:28
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Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Ранее СМИ писали, что трое сотрудников американского посольства были сняты с поезда Нёнокса — Северодвинск в связи с въездом на режимную территорию без разрешения.
RT на русском 12:38
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S7 разрешили летать в Грузию при возобновлении авиасообщения

S7 сможет осуществлять рейсы Москва—Кутаиси семь раз в неделю. Россия приостановила авиасообщение с Грузией 8 июля.
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Сверхсветовые корабли признали неэффективными

Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
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В ходе акций протеста в Каталонии пострадали не менее 125 человек

По меньшей мере 125 человек пострадали во вторник и в среду в ходе акций протеста в Каталонии против вердикта лидерам сепаратистского движения, которые причастны к организации референдума о независимости 2017 года.
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Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
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Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
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В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей

Глава ГИБДД Михаил Черников рассказал, что на смену фиксирующим нарушения ПДД треногам могут прийти новые автоматические комплексы, сообщает Autonews.
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Сирийская армия вошла в приграничный город Кобани

РИА Новости 14:29
Музыка

Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на «Евровидение»

Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до участия в отборочном этапе для конкурса песни "Евровидение".
РЕН ТВ 08:23
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В Омске назвали самые распространённые виды рака

Сегодня, 16 октября, в пресс-центре РБК Омск состоялась встреча с министром здравоохранения региона Дмитрием Вьюшковым.
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Компании Hyundai и Kia дадут пожизненную гарантию на двигатели

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Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости 06:24
Политика

Трамп попросил Эрдогана не становиться дьяволом

Отмечается, что письмо датировано 9-м октября, и в нем Трамп предлагает «хорошую сделку», поскольку Эрдоган не хочет нести ответственность за убийство тысяч людей, а президент США не желает нести ответственность за уничтожение турецкой экономики.
Известия 22:18
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Трейлер фильма «Аванпост» появился в Сети

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В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале

Известия вчера в 22:40
Политика

Посольство объяснило причину сопровождения Путина в ОАЭ машинами «ДПС»

Российское посольство в Абу-Даби объяснило, почему президента России Владимира Путина сопровождали машины с русскими надписями: "ДПС" в ОАЭ.
Газета.Ru 20:47
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

Судмедэксперты обнаружили алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП в Уржумском районе Кировской области.
РИА Новости вчера в 12:28
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В Гидрометцентре предсказали теплый ноябрь

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидает россиян в ноябре, пишет 16 октября «Российская газета».
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Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
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Россия проиграла Бразилии в финале Всемирных пляжных игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Бразилии в финале Всемирных пляжных игр.
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Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына

Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
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Глава РУСАДА признал подделку допинг-проб в московской лаборатории

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал о подмене тысячи допинг-проб спортсменов из России.
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Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Чубайса

В свою очередь, в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредили, что новый налог спровоцирует увеличение инфляции, повышение цен на продукцию металлургического комплекса и транспорт.
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Никас Сафронов: «Ротару потеряла свою сущность»

Художник уверен, что певица, увлекшись пластическими операциями, потеряла индивидуальность.
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Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии

Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
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«Сибирь» одержала волевую победу над «Спартаком» в матче КХЛ

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Нобелевскую премию по экономике вручили ученым за борьбу с бедностью

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Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире

Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Политика

Зеленский озвучил условие отвода сил в Донбассе

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Арам Ашотович Габрелянов
Российский журналист
Российский журналист и издатель, председатель совета директоров ОАО «Редакция газеты „Известия“», генеральный директор и президент издательского дома «News Media», президент холдинга «Балтийская медиагруппа», создатель газеты-таблоида - «Жизнь», владелец футбольного клуба «Арарат».
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