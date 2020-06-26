Общество
ТВ ЦентрВ Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования
Вечером 27 июня в Москве предотвращена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции. Атаку вели через сервис наблюдателя, сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.
Читать в источнике
Оценить115
Подробнее о событии
Показать все источники
Доступ к сервису наблюдателя системы онлайн-голосования по Конституции восстановлен
Коммерсантъвчера в 17:16
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:15, Ашберн
Политика
Владимир Путин рассказал, как защищается от коронавируса
Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» рассказал, как защищается от коронавируса.
Нижний Новгород on-line 06:49
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Хоккей
Хоккеист Панарин усомнился в благосостоянии НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» (НХЛ) Артемий Панарин раскритиковал лигу в своём Twitter-аккаунте.
News.ru 26 июня в 13:43
Здоровье
Число случаев коронавируса в мире превысило 10 миллионов
Количество заражений CoViD-19 в мире достигло 10 001 527, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Life.ru 06:39
Игры
Появился список игр, оптимизированных для Xbox Series X
В случае Xbox Series X речь идёт о полной совместимости почти со всеми играми для всех поколений Xbox.
iXBT.com 26 июня в 12:16
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Политика
Путин ожидает годовую инфляцию в России на уровне 4%
ЦБ ожидает среднегодовую инфляцию за 2020 г. на уровне 3,8–4,8%, с учетом текущих тенденций она будет в нижней части диапазона, указано в июньском прогнозе регулятора.
Ведомости 05:55
Происшествия
Машину полиции раздавили на месте сброса отходов под Норильском
В районе незаконного сброса отходов в тундру под Норильском произошел инцидент с машиной полиции.
Российская газета 04:49
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
Газета.Ru 06:14
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Космос
NASA, ЕSА и JAXA покажут последствия COVID-19 из космоса
В NASA разработали инструмент, позволяющий со спутника наблюдать за последствиями распространения коронавируса по Земле.
Evo-rus.com 25 июня в 12:54
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 миллиона
В Соединенных Штатах зафиксировано 2 500 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19, скончались 125 434 человек, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс вчера в 20:10
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Общество
ЦИК сообщил о DDoS-атаках на портал о голосовании по Конституции
На сайт конституция2020.рф с утра 28 июня фиксируются DDoS-атаки, предположительно, из Великобритании и Сингапура, сообщили в ЦИК России.
RT на русском 07:00
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости вчера в 12:11
Общество
Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что Министерство труда не поддержало ее предложения о введении выплат в размере 10 тысяч рублей в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет.
Интерфакс 26 июня в 16:36
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК 26 июня в 00:56
Общество
В Петербурге двух членов УИК отстранили после информации о вбросе
В Северной столице прекратили полномочия двух членов в УИК №505 после публикации в СМИ видео с вбросом бюллетеней.
Gazeta.SPb 05:44
Политика
Путин назвал свое посещение больницы в Коммунарке необходимым риском
«Одно дело знать по докладам, а другое дело прийти, самому посмотреть», — добавил президент По словам Путина перед поездкой он проконсультировался со специалистами, которые объяснили ему все необходимые меры предосторожности.
ИА Красная Весна 07:11
Авто
Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге
Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня 05:38
Общество
На здании посольства Британии в Москве вывесили флаг ЛГБТ
Москва, 27 июня 2020, 17:05 — REGNUM На здании посольства Великобритании в Москве вывесили радужный влаг в поддержку ЛГБТ, говорится в Twitter британского посольства.
REGNUM вчера в 10:05
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 05:26
ЖКХ
Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи
Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд.
Южный Федеральный 00:15
Армия и оружие
США огорчены отказом Японии от размещения в стране систем ПРО
Токио говорит о затратах на размещение систем ПРО, мощности радаров Aegis Ashore, что может негативно сказаться на здоровье своих граждан.
Evo-rus.com 00:09
Гаджеты
Планшетофон Honor X10 Max показали на живых фото
Evo-rus.com 05:33
Экономика
Россия отправила в Египет первую партию пассажирских вагонов
Россия отправила в Египет первую партию вагонов для железных дорог, они уже прибыли в место назначения.
Lenta.ru 25 июня в 08:01