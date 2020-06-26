Вечером 27 июня в Москве предотвращена попытка атаки на систему онлайн-голосования по поправкам к Конституции. Атаку вели через сервис наблюдателя, сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

В Москве предотвратили атаку на систему электронного голосования

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