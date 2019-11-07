Футбол

ЧемпионатЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020

Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.
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Триколор на рукаве, лаконичный дизайн в красном. Фото новой формы сборной России

Чемпионат01:00

Бакаев высказался о новой форме сборной России

Газета.Ruвчера в 16:17

У лыжников новая (ярко-красная) форма – с отсылкой к Олимпиаде в Москве. Даже шрифты стилизованы

Sports.ruвчера в 07:44

Официально: форма сборной России на Евро-2020. ФОТО

Sport.ruвчера в 12:29

Представлена форма сборной России на чемпионат Европы 2020 года

Матч ТВвчера в 11:33

Сборная России представила новую форму

Спорт-Экспрессвчера в 11:33

Игроки сборной России назвали команды, с которыми хотят сыграть на ЕВРО

РИА Новостивчера в 14:11
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 10:10, Ашберн
Наука

Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Футбол

Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Космос

В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году

Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Дни24 вчера в 10:55
Здоровье

Реформу поддержали

Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Аргументы недели вчера в 07:52
Происшествия

Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье

Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 09:46
Экономика

Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года

Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.
Коммерсантъ 07:28
Происшествия

Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях

После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Коммерсантъ 08:39
Армия и оружие

На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены

Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.
Недвижимость.RU вчера в 15:49
Политика

Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах

Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
РБК 04:30
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Происшествия

В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос

Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН.
Газета.Ru 09:54
Здоровье

Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце

Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Известия 08:35
Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Piter.tv 06:46
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Авто

В Сети появились фото обновленной Lada Vesta

В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня 01:57
Шоу-бизнес

Заворотнюк опубликовала фото с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Московский Комсомолец вчера в 08:50
Происшествия

Улетавший из России пассажир умер на борту самолета

Lenta.ru 09:12
Армия и оружие

Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35

Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Политика

Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога

У российских властей нет планов по ограничению доступа к «Википедии» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 05:12
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Коммерсантъ 09:06
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Транспорт

Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Lenta.ru 09:30
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Армия и оружие

В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского

Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
Парламентская газета 03:17
Экономика

В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Газета.Ru 08:15
Энергетика

Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
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