Представляем домашнюю форму сборной России на #ЕВРО2020 от @adidasfootball.

Наука Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.

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Здоровье Реформу поддержали Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Происшествия Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.

Политика Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.

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Религия Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.

Шоу-бизнес Заворотнюк опубликовала фото с мужем В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.

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Транспорт Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).