Футбол
ЧемпионатПредставлена форма сборной России на Евро-2020
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Наука
Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
Единоборства
Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои
Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Космос
В NASA распечатали капсулу с лунным грунтом, собранным в 1972 году
Представители NASA рассказали о том, что недавно они распечатали капсулу с образцами грунта Луны.
Здоровье
Реформу поддержали
Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.
Происшествия
Пять подростков арестованы по делу об убийстве и насилии в Забайкалье
Пятеро подростков арестованы по делу об изнасиловании женщины и избиении до смерти мужчины в Кыринском районе Забайкалья, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Экономика
Общее состояние миллиардеров снизилось впервые с 2015 года
Общее состояние всех долларовых миллиардеров в мире снизилось в 2018 году на 4,3%, до $8,5 трлн.
Происшествия
Светов остался свидетелем по делу о развратных действиях
После второго допроса член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов остается в статусе свидетеля, сообщил его адвокат Михаил Бирюков.
Армия и оружие
На Донбассе один украинский военный погиб, четверо ранены
Представители ВСУ накануне разведения сил в Петровском распространили информацию о гибели в четверг, 7 ноября, одного своего военного и ранении ещё четверых.
Политика
Совфед предложил включить блогеров в закон о СМИ-иноагентах
Законопроект о введении штрафов за нарушения в деятельности СМИ, признанных иностранными агентами, ко второму чтению будет дополнен нормой о признании иноагентами физических лиц.
Политика
Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов
Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Российские возражения по юрисдикции, касающейся терроризма, в споре с Украиной были отклонены международным судом ООН.
Здоровье
Кардиологи рассказали о влиянии смены погоды на сердце
Минздрав Московской области 8 ноября предоставил «Известиям» рекомендации по минимизации влияния погоды на здоровье.
Шоу-бизнес
Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
Религия
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
Авто
В Сети появились фото обновленной Lada Vesta
В Сети появились первые «живые» фотографии и характеристики серийной версии обновленной LADA Vesta.
Шоу-бизнес
Заворотнюк опубликовала фото с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк появилось фото с ее супругом, фигуристом Петром Чернышевым.
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
Политика
Песков исключил запрет «Википедии» после появления российского аналога
У российских властей нет планов по ограничению доступа к «Википедии» после появления отечественного аналога, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.
Транспорт
Начинается продажа билетов на поезда в Крым
Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
Транспорт
Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Общество
Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков
Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
Армия и оружие
В Киеве заявили о готовности к разведению сил в районе Петровского
Украина готова начать разведение сил и средств в районе Петровского в пятницу, заявил командующий силовой операцией в Донбассе Владимир Кравченко.
Экономика
В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Технологии