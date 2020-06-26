Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.

В мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования

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