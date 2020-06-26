Общество
РБКВ мэрии Москвы заявили о попытке атаки на систему онлайн-голосования
Нодой называется просмотрщик блокчейна — система, которая позволяет наблюдателю проверить, как система учла отправленный через систему онлайн-голосования бюллетень. О первой атаке на сайт ЦИК после начала голосования по поправкам в Конституцию стало известно уже 26 июня.
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Доступ к сервису наблюдателя системы онлайн-голосования по Конституции восстановлен
Коммерсантъвчера в 17:16
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Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 26 июня в 07:33
Общество
ЦИК: явка на голосовании по Конституции составила 28,46% за три дня
Явка по итогам трех дней общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ составила 28,46%, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
Российская газета 05:42
Игры
Энтузиасты выпустили второй эпизод ремейка Sonic на Unreal Engine
Накануне в открытом доступе появилась очередная часть фанатской игры Sonic 2020 на движке Unreal Engine 4, посвященная ежику Сонику.
Дни24 24 июня в 22:00
Общество
Эксперт рассказал, как сэкономить на услугах ЖКХ
Гендиректор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко дал советы, как уменьшить расходы на оплату услуг ЖКХ в полтора-два раза, об этом он сказал в интервью агентству "Прайм".
РИА Новости 00:51
Происшествия
В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»
Гендиректора крупной строительной компании "Пионер" Андрея Грудина обнаружили мертвым в его офисе в Москве, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 08:00
Экономика
Правительство расширило список пострадавших от коронавируса отраслей
Железнодорожные и водные пассажирские перевозки включены в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Российская газета 05:01
Здоровье
Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение
Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение.
Газета.Ru 02:41
Происшествия
Росприроднадзор назвал причину сброса отходов на фабрике «Норникеля»
Слив оборотной воды с Талнахской обогатительной фабрики (предприятие «Норникеля»), по предварительным данным, произошел из-за резкого роста уровня воды в отстойном пруду.
РБК 04:40
Общество
На Аляске хотят снести памятник главе русских поселений Баранову
Neva.Today 26 июня в 14:10
Политика
Путин заявил, что инфляция в России сохранится на уровне 4%
В ближайшем будущем инфляция в России достигнет показателя в 4%.
URA.Ru 05:01
Шоу-бизнес
Суд рассмотрит вопрос о разводе Телегина и Пелагеи 9 июля
Никулинский суд Москвы 9 июля приступит к рассмотрению по существу вопроса о разводе между форвардом московского хоккейного ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 26 июня в 06:38
Футбол
Талалаев сменит Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
Ранее об уходе Божовича из «Крыльев Советов» сообщил «Матч ТВ». Телеканал также передавал, что новым тренером клуба должен стать Талалаев.
РБК 05:31
Авто
Компания Kia показала на фото дизайн нового минивэна Carnival
Компания Kia показала на фото дизайн нового минивэна Carnival.
Актуальные Новости 26 июня в 04:42
Общество
За сутки выявили 110 случаев коронавируса в Саратовской области
На 28 июня в Саратовской области у 6 тыс 225 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:43
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости 26 июня в 08:42
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Львовский журналист признался в ненависти к Украине
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире YouTube-канала ISLND TV оскорбил своих сограждан и признался, что ненавидит Украину.
Газета.Ru 02:25
Происшествия
На границе Ингушетии и Северной Осетии были ранены четыре человека
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах Ингушетии сообщал, что неизвестные вечером в пятницу обстреляли автомобиль в районе границы Ингушетии и Северной Осетии, в результате, по предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
РИА Новости 03:06
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия 26 июня в 13:24
Здоровье
Кардиолог назвал способ защиты от «погодной пилы»
Врач-кардиолог, академик РАН Юрий Беленков рассказал, как обезопасить себя во время резких перемен погоды и жары.
АБН вчера в 01:49
Футбол
«Десна» — «Динамо». 28.06.2020. Где смотреть матч УПЛ онлайн, во сколько начало, прямая трансляция. LIVE
В воскресенье, 28 июня, в матче 28-го тура чемпионата Украины черниговская «Десна» примет киевское «Динамо».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:36
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко
Газета.Ru 05:26
Общество
В Татарстане выявили 41 новый случай заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Татарстане за сутки выросло на 41, до 4431.
Менделеевские новости вчера в 04:04
Политика
Байден призвал отменить приглашение России в G7
Джо Байден, кандидат от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах, призвал не приглашать Россию присоединиться к G7, если информация, опубликованная The New York Times о предположительном взаимодействии Москвы с афганскими боевиками, правдива.
Lenta.ru 00:03
Происшествия
На Украине мужчина расстрелял группу отдыхающих, погиб один человек
Харьков, Украина, 28 июня 2020, 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети.
REGNUM 02:06
Политика
Донецкая народная республика вновь закрыла границу с Украиной
В воскресенье, 28 июня, Донецкая народная республика приостановила пропуск граждан через единственный контрольно-пропускной пункт въезда и выезда (КПВВ), работающий на линии соприкосновения с Украиной.
Вести.Ru вчера в 18:50