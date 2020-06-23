Происшествия
КоммерсантъВ Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек.ТАСС16:13
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Шоу-бизнес
Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце
Народные новости 04:09
Кино
Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»
На ютьюб-канале Central Partnership появился полноценный трейлер картины Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».
Афиша Daily 15:13
Футбол
«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Космос
Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет
Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
Gazeta.SPb 16:34
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Происшествия
Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»
РИА Новости 12:33
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Политика
Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30
Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 14:34
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
Военное дело 05:21
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Политика
Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
Игры
WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»
Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com вчера в 10:53
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Гаджеты
Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране
MobiDevices вчера в 14:00
Футбол
Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА
МИР 24 21 июня в 12:41
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Общество
Президент предложил расширить условия льготной ипотеки
Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
Политика
Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
Хоккей
Каспарайтис подарил Овечкину легендарную клюшку
Газета.Ru 16:47
Общество
Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции
Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54