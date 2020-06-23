Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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с чего всё началось

В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек.
ТАСС16:13

Подробнее о событии

ТАСС: силовики задержали около 30 человек на сходке криминальных авторитетов в Москве

Медиазона16:26

Перестрелка произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве

Интерфакс16:25

В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

ТАСС16:13

Стрельба произошла на Алтуфьевском шоссе

Москва 2416:02

Во время стрельбы на Алтуфьевском шоссе пострадал один человек

Вечерняя Москва16:50

Кадры с места перестрелки на севере Москвы

РЕН ТВ15:42

На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка

РБК16:14
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Шоу-бизнес

Разведенный Прилучный за неделю нашел замену Муцениеце

Народные новости 04:09
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Кино

Данила Козловский жертвует собой в трейлере фильма «Чернобыль: Бездна»

На ютьюб-канале Central Partnership появился полноценный трейлер картины Данилы Козловского «Чернобыль: Бездна».
Афиша Daily 15:13
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Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
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Космос

Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет

Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.
Gazeta.SPb 16:34
Политика

Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно

Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
2,5K
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Экономика

Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией

Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
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Политика

Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30

Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 14:34
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru 09:13
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Политика

Нидерланды решили расследовать причастность Украины к крушению MH17

Life.ru 08:15
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Политика

Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы

Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
1,8K
Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 12:15
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Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

Военное дело 05:21
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU вчера в 08:36
102
Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
10
Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
1,7K
Игры

WB Games готовит анонс новых игр про Бэтмена и «Отряд самоубийц»

Если действительно идет подготовка этих игр к релизу, то их анонс состоится, вероятнее всего, до начала осени.
Evo-rus.com вчера в 10:53
2
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
12
Происшествия

Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП

Lenta.ru 13:25
51
Гаджеты

Apple представила iOS 14 с виджетами на рабочем экране

MobiDevices вчера в 14:00
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Футбол

Тренер Гончаренко решил уйти из ЦСКА

МИР 24 21 июня в 12:41
6
Футбол

Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
3
Общество

Президент предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье.
Российская газета 10:51
152
Политика

Песков объяснил отставание часов Путина во время обращения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему часы главы государства Владимира Путина в ходе телеобращения отставали от реального времени, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 13:12
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Популярный российский юморист Гарик Харламов в своей недавней публикации в Instagram признался, что разводится с Кристиной Асмус.
Дни24 вчера в 10:58
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Хоккей

Каспарайтис подарил Овечкину легендарную клюшку

Газета.Ru 16:47
Общество

Жители РФ прогнозируют массовую явку на голосовании по Конституции

Москва, 23 июня 2020, 13:54 — REGNUM Большинство граждан России (59%) прогнозируют, что на голосование по поправкам к Конституции придет очень много людей.
REGNUM 06:54
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