Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек.

с чего всё началось

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.

Футбол «Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны» Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).

Общество Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны. 667

Космос Илон Маск приглашает желающих попробовать космический интернет Глобальная спутниковая система Starlink приглашает желающих протестировать космический интернет.

Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 336

Экономика Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку. 54

Политика Госдеп заявил, что не даст Ирану купить истребители Су-30 Вашингтон, 23 июня 2020, 21:34 — REGNUM Приобретения Тегераном российских и китайских военных самолётов Вашингтон не допустит никогда, написал 23 июня американский госсекретарь Майк Помпео в Twitter. 2

Экономика Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год. 148

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 10

Общество Президент предложил расширить условия льготной ипотеки Президент России Владимир Путин в своем видеообращении предложил расширить программу льготной ипотеки на новое жилье. 152