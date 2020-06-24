Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъВ Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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с чего всё началось

В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.
ТАССвчера в 16:13

Подробнее о событии

Около 30 человек задержаны на Алтуфьевском шоссе в результате стрельбы

Вечерняя Москвавчера в 16:11

Перестрелка произошла на Алтуфьевском шоссе в Москве

Интерфаксвчера в 16:25

На Алтуфьевском шоссе в Москве произошла перестрелка

РБКвчера в 16:14

Стрельба произошла на Алтуфьевском шоссе

Москва 24вчера в 16:02

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъвчера в 16:37

Кадры с места перестрелки на севере Москвы

РЕН ТВвчера в 15:42

В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

ТАССвчера в 16:13
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Технологии

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
1,2K
Политика

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
News.ru 22 июня в 10:14
5,2K
Футбол

«Челси» продлил контракты с Виллианом и Педро до конца сезона

Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте сообщил, что продлил контракты с полузащитниками Виллианом и Педро Родригесом до конца сезона-2019/20.
РИА Новости 03:50
Политика

Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 03:18
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Шоу-бизнес

Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой

Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру вчера в 11:00
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
ТАСС 03:46
Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19

По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
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Гаджеты

Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц

Игромания.ру вчера в 15:34
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Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
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Общество

Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»

Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
2
Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
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Политика

В США назвали три условия для продления договора СНВ-3

Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
30
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Армия и оружие

Парад Победы проходит на Красной площади в Москве

Военный парад, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве в 10 часов утра.
Аргументы и Факты 03:02
Общество

Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
115
Политика

Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
636
Армия и оружие

Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки

Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль вчера в 15:08
6
Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
552
Общество

Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин

Для семей с детьми до трех лет 15 тысяч рублей за три месяца Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Новости Перми 59.ru 01:41
2
Наука

Обнаружен самый легкий изотоп менделевия

Детектор FIONA для подсчета протонов и нейтронов в тяжелых нуклидах / © Marilyn Sargent, Berkeley Lab Теперь же американские физики получили менделевий с массой 244 а.е. — уже 17-й изотоп этого элемента и самый легкий из всех известных.
Naked Science 02:44
Политика

На параде на Красной площади прошли иностранные военные

На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
95
Общество

Актер Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на парад Победы

В Екатеринбурге начался парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:47
27
Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
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Кино

Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО

Inc-news.ru вчера в 16:20
Наука

Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей

Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:58
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
4,9K
Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 22 июня в 11:17
1,1K
Политика

Владимир Путин обратился к россиянам

Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51
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