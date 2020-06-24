Происшествия
КоммерсантъВ Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.ТАССвчера в 16:13
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Технологии
В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram
В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
News.ru 22 июня в 10:14
Футбол
«Челси» продлил контракты с Виллианом и Педро до конца сезона
Английский футбольный клуб "Челси" на своем официальном сайте сообщил, что продлил контракты с полузащитниками Виллианом и Педро Родригесом до конца сезона-2019/20.
РИА Новости 03:50
Политика
Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин вышел на трибуну, чтобы поздравить ветеранов, граждан России и гостей парада с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру вчера в 11:00
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 606 тыс
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 176, общее количество заразившихся достигло 606 881.
ТАСС 03:46
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях COVID-19
По словам экспертов, каждый третий пациент, перенесший COVID-19, может всю оставшуюся жизнь страдать от повреждения легких, хронической усталости и психологических расстройств.
Газета.Ru вчера в 22:09
Гаджеты
Монитор Acer Predator X25 поддерживает частоту до 360 Гц
Игромания.ру вчера в 15:34
Космос
Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»
Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
Общество
Испанский реставратор случайно изуродовал картину «Непорочное зачатие»
Один из частных коллекционеров в Валенсии пожелал восстановить картину "Непорочное зачатие" знаменитого испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо, но обратился за этим не к специалисту, а к реставратору мебели.
Российская газета вчера в 14:35
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ вчера в 10:02
Политика
В США назвали три условия для продления договора СНВ-3
Вашингтон не исключает возможности продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3), но при трех условиях, пишет 23 июня The Wall Street Journal со ссылкой на источник в администрации США.
Известия 00:37
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Армия и оружие
Парад Победы проходит на Красной площади в Москве
Военный парад, приуроченный к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, начался на Красной площади в Москве в 10 часов утра.
Аргументы и Факты 03:02
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 13:39
Политика
Трамп призвал отправить Болтона в тюрьму
Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону место за тюремной решеткой из-за разглашения им секретной информации в написанной книге «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома».
Известия 01:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав
REGNUM вчера в 06:44
Армия и оружие
Пентагон заказал «самые совершенные» подводные лодки
Издание называет новые субмарины «самыми совершенными в мире ракетными подводными лодками».
Профиль вчера в 15:08
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
Общество
Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин
Для семей с детьми до трех лет 15 тысяч рублей за три месяца Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Новости Перми 59.ru 01:41
Наука
Обнаружен самый легкий изотоп менделевия
Детектор FIONA для подсчета протонов и нейтронов в тяжелых нуклидах / © Marilyn Sargent, Berkeley Lab Теперь же американские физики получили менделевий с массой 244 а.е. — уже 17-й изотоп этого элемента и самый легкий из всех известных.
Naked Science 02:44
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
Общество
Актер Сергей Безруков приехал в Екатеринбург на парад Победы
В Екатеринбурге начался парад, посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Московский Комсомолец Екатеринбург 01:47
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО
Inc-news.ru вчера в 16:20
Наука
Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей
Коронавирус может вызывать диабет даже у здоровых людей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:58
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 22 июня в 11:17
Политика
Владимир Путин обратился к россиянам
Миру в последнее время пришлось непросто, но в обществе не было растерянности, заявил Владимир Путин во время своего телеобращения к россиянам.
РИА Новости вчера в 10:51