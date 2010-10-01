Происшествия
КоммерсантъВ Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Общество
Президент предложил льготную ипотеку для квартир подороже
Президент РФ Владимир Путин предложил расширить льготную ипотеку под 6,5 процента годовых и увеличить предельную стоимость жилья, входящего в эту программу.
Вести.Ru 11:01
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
За минувшие сутки умерли еще 14 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Газета.Ru 16:29
Политика
Левченко попросил Путина пустить его на выборы иркутского губернатора
Заксобрание Иркутской области назначило досрочные выборы губернатора на 13 сентября 2020 года.
Тайга.инфо 00:55
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Энергетика
США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ
Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства
Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
REGNUM 17:08
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета вчера в 11:17
Здоровье
Малоподвижный образ жизни повышает возможность смерти от рака
Северпост 20 июня в 14:37
Здоровье
Салют в День независимости США в городе Тусон отложили из-за всплеска коронавируса
Власти американского города Тусон (штат Аризона) отложили на более поздний срок традиционный салют по случаю Дня независимости США 4 июля.
ТАСС 17:43
Общество
Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
Происшествия
Двух обидчиков уличных музыкантов в Рыбацком отправили в СИЗО
Напомним, в минувшую субботу группа молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет напала на семейную пару уличных музыкантов, выступавших у станции метро «Рыбацкое».
Форпост Северо-Запад 15:03
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55
Гаджеты
Acer представляет новые ноутбуки, ПК и мониторы из серии ConceptD
Компания Acer анонсировала новые ноутбуки, настольные компьютеры и мониторы премиум-класса семейства ConceptD, объединяющего мощные устройства, разработанные специально для креативных пользователей.
Prophotos.ru 10:26
Общество
Безработным семьям с детьми продлят выплаты на два месяца
Выплаты в размере трех тысяч рублей безработным гражданам с детьми продлят еще на два месяца.
Вечерняя Москва 11:42
Общество
Ростуризм рассчитывает на отмену справок на коронавирус в санаториях
Ростуризм обсуждает с Роспотребнадзором возможность отмены требования справок об отсутствии коронавирусной инфекции при заезде в санатории, сообщила в эфире программы «Док-ток» на Первом канале глава ведомства Зарина Догузова.
RT на русском 12:59
Авто
Объем заказов пикапа Tesla Cybertruck превысил уровень в 650 000
Эксперт Wedbush Securities Дан Айвс предполагает, что число заказов на Cybertruck уже больше 650 000.
CarsWeek.ru 17:20
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Здоровье
Схему назначения лекарств при выписке из больниц изменят в России
Мишустин подчеркнул, что обязательно подпишет постановление, согласно которому у всех больных появится возможность даже в амбулаторных условиях лечиться средствами, которые давали положительный эффект в больнице.
Live24 09:42
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
Шоу-бизнес
Беременная в третий раз звезда «Дома-2» Алена Ашмарина ждет двойню
Инстадива на своей страничке в социальной сети сообщила, что в скором времени снова родит: Ашмарина беременна двойней.
iReactor 03:50
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия вчера в 06:36
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56