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Происшествия Двух обидчиков уличных музыкантов в Рыбацком отправили в СИЗО Напомним, в минувшую субботу группа молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет напала на семейную пару уличных музыкантов, выступавших у станции метро «Рыбацкое». 7

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