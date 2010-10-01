Происшествия
КоммерсантъВ Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.ТАСС16:13
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Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
В 2022 году, как следует из проекта, пенсии проиндексируют на 5,9% и их размер увеличится до 18357 руб. В 2023 году индексация составит 5,6%, а средняя пенсия будет равна 19283 руб. Как рассказал сенатор Валерий Рязанский, в прогнозируемом росте пенсионных выплат нет ничего удивительного, поскольку решение об их ежегодной индексации было принято вместе с решением о повышении пенсионного возраста.
Газета.Ru 14:49
Кино
Роберт Дауни-младший может сыграть в новых «Пиратах Карибского моря»
Piter.tv вчера в 07:47
Происшествия
В Амурской области загорелись пиломатериалы на лесопилке
По данным ведомства, возгорание локалиховано. "В 01:41 (мск) пожар локализован на площади 1 600 кв. метров", - сказали в пресс-службе.
ТАСС 18:19
Шоу-бизнес
Харламов прокомментировал «идиотскую» версию развода с Асмус
Юморист Гарик Харламов отреагировал на версию грядущего развода с актрисой Кристиной Асмус, выдвинутую политологом Станиславом Белковским.
РИА Новости 18:42
Происшествия
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме
Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru 06:43
Экономика
Борисов заявил о подаренном иностранцам под аплодисменты рынке
«Смысл представляемых законопроектов — введение в 44-й и 223-й федеральные законы системы квотирования закупок отечественных товаров в качестве системного решения, которое позволит обеспечить приоритет отечественным производителям», — сказал Борисов, выступая в Госдуме.
РБК 12:18
Общество
Ростуризм допустил отмену справок о коронавирусе для санаториев
Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают возможность отмены справок на коронавирус для посещения санаториев, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Коммерсантъ 17:13
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия 18:15
Происшествия
Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора
Российская газета 13:51
Футбол
Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.
RT на русском 13:55
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК 19:31
Происшествия
В Мексике пять человек погибли, еще 30 пострадали при землетрясении
Пять человек погибли, еще 30 пострадали в результате сильного землетрясения в Мексике, сообщают власти.
РИА Новости 18:41
Авто
С 1 июля российских водителей ждут нововведения
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Туган як (Родной край) Республика Татарстан вчера в 09:19
Авто
Lada Vesta получит 400-сильный двигатель
Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe вчера в 05:18
Кино
Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского
На канале "Централ Партнершип" появился новый трейлер фильма "Чернобыль: Бездна".
Российская газета 12:32
Технологии
В Сети обнаружена утечка данных почти пяти миллионов россиян
Специалисты DeviceLock в открытом доступе обнаружили архив с данными россиян, причем вся база была экспортирована в Excel.
Astera 14:13
Хоккей
«Металлург» уладил все вопросы по переходу Песонена
Хоккейный клуб «Лангнау» объявил, что уладил все вопросы по переходу нападающего Харри Песонена в «Металлург».
Спорт-Экспресс 15:05
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия 15:57
Футбол
«Тоттенхэм» одолел «Вест Хэм» в матче АПЛ
Газета.Ru 17:11
Наука
Извержение вулкана на Аляске связали с падением Римской республики
Группа исследователей из Европы и США связала извержение вулкана Окмок на Аляске в 43 году до нашей эры с ухудшением климатических условий в Средиземноморском регионе в течение последующих двух лет.
N+1 06:04
Культура
Названа причина ухода Добронравова из Театра Сатиры
Ранее стало известно, что народный артист РФ Федор Добронравов написал заявление об уходе из Театра Сатиры.
РЕН ТВ 21 июня в 10:58
Общество
«Миасский рабочий» едва не поссорил Финляндию и Швецию
Доля озер на всей территории Финляндии, кстати, составляет 10,2 %, в то же время как в Швеции – 8,7 %.
Миасский рабочий 13:38
Технологии
Японский суперкомпьютер Fugaku признан самым быстрым в мире
Суперкомпьютер Fugaku, разработанный компанией Fujitsu для научных исследований, возглавил Топ-500 самых высокоскоростных систем мира.
Деловое.ТВ вчера в 14:48
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства
"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк - долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости 18:52
Гаджеты
Стартовало производство флагманского процессора Snapdragon 875
На минувшей неделе стартовало производство чипа Snapdragon 875.
Дни24 вчера в 07:42