Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.

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