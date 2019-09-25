В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.

с чего всё началось

Вооруженные пистолетом и молотком грабители отняли у потерпевшего рюкзак и скрылись на автомобиле. Полиция объявила план "Перехват". Машину нашли брошенной на одной из столичных улиц.

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

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