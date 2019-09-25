Происшествия
РИА НовостиВ Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
Вооруженные пистолетом и молотком грабители отняли у потерпевшего рюкзак и скрылись на автомобиле. Полиция объявила план "Перехват". Машину нашли брошенной на одной из столичных улиц.
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с чего всё началось
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.РИА Новости01:40
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В Москве мужчину ударили по голове молотком и похитили рюкзак с почти 20 млн рублей
Вести Подмосковья02:38
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Общество
Чайка поручил провести проверки в сфере лесопользования по всей России
Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил в первой половине следующего года провести по всей России масштабные проверки в сфере лесопользования.
РИА Новости 03:43
Общество
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Политика
В Госдуме предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт
Россия не должна оставлять решение США не выдавать визы некоторым членам российской делегации в Генассамблее ООН без ответа, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в комментарии для "Известий".
РИА Новости 03:29
Происшествия
Жителя Барнаула заподозрили в убийстве пятилетнего сына
Следственный комитет заподозрил жителя Барнаула в убийстве 5-летнего сына. Об этом сообщает следственное управление СК по Алтайскому краю.
РБК 05:21
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
Джонсон прервал визит в Нью-Йорк и вернулся в Лондон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервал свою поездку в Нью-Йорк, где проходит 74-я сессия Генассамблеи ООН, и вернулся в Лондон, после того как Верховный суд объявил его решение о приостановке деятельности парламента незаконным.
РБК 06:11
Авто
Volkswagen рассказал о новом седане Jetta для России
О старте продаж и ценах в компании не рассказали, но вероятно все станет известно уже в ближайшее время.
Tvoe-avto.com вчера в 10:26
Общество
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
54-летняя знаменитость вышла в свет в эффектном белом костюме, который дополнила элегантная короткая стрижка.
News.ru 23 сентября в 08:32
Политика
Климкин увидел в импичменте Трампа позитив для Украины
Из-за пресловутого телефонного разговора американского лидера с Владимиром Зеленским, как отметил Климкин в Twitter, Украине уже уготована небольшая глава в новейшей истории Соединённых Штатов.
Московский Комсомолец 03:40
Происшествия
Пожизненно осужденный признался в убийстве пяти россиян
Уроженец Республики Коми, отбывающий пожизненный срок, признался в убийстве пяти человек в 1998 году.
Lenta.ru 05:58
Происшествия
Судно с моряками из России село на мель в Швеции
Грузовое судно Baltic Carrier с российским экипажем село на мель у берегов Швеции в районе Хельсингборга (провинция Сконе), передаёт телеканал SVT.
RT на русском 03:12
Политика
ЗакС Петербурга утвердил кандидатуру вице-губернатора Кириллова
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании в среду, 25 сентября, утвердили кандидатуру вице-губернатора города Владимира Кириллова.
NewInform 05:36
Политика
Песков объяснился за свои слова о полицейских в США
Напомним, ранее стало известно, что Песков во время встречи со студентами ВШЭ, говоря о задержании участника акции протеста в Москве из-за брошенного стаканчика в полицейских, в Америке получил бы «выстрел в голову».
DixiNews вчера в 07:56
Технологии
Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам
Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.
Computerworld Россия вчера в 07:58
Армия и оружие
Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии
Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее.
РИА Новости вчера в 19:53
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Общество
Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян
Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы.
Вести.Ru 02:42
Футбол
Юрген Клопп стал лучшим тренером года по версии ФИФА
РБК 23 сентября в 18:28
Политика
Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Петербурга
Глава ЦИК Элла Памфилова раскритиковала кадровую политику избиркома Санкт-Петербурга.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 23 сентября в 12:05
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
Политика
Матвиенко переизбрана спикером Совета федерации
Коммерсантъ 03:37
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Экономика
80 процентов россиян покупают поддельные кроссовки
Поколение "Z" вообще намеренно покупают контрафактные кроссовки (36 процентов опрошенных признались в этом).
Российская газета 05:30
Космос
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Naked Science 03:59
Хоккей
Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»
Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30