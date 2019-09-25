Происшествия
РИА НовостиВ Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей
В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
В Москве мужчину ударили по голове молотком и похитили рюкзак с почти 20 млн рублей
Вести Подмосковья02:38
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:57, Вашингтон
Политика
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
Политика
МИД КНР: Пекин не намерен играть с Вашингтоном в «игру престолов»
Пекин не стремится к мировой гегемонии и не собирается играть в «игру престолов» на мировой арене, чтобы сместить Соединенные Штаты с их позиции в мире.
Комсомольская правда 06:21
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк сделала заявление
Дочь Анастасии Заворотнюк впервые прервала молчание после череды слухов и сплетен о том, что у ее матери рак головного мозга четвертой стадии.
Южный Федеральный вчера в 12:40
Происшествия
Вице-мэр Екатеринбурга прокомментировал информацию об «уголовном деле»
Первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Александр Ковальчик прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возбуждении в отношении него уголовного дела.
REGNUM 06:24
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери в квартиры
Министерство юстиции предложило наделить судебных приставов правом выламывать двери квартир и домов.
РИА Новости 07:00
Спорт
Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
Футбол
Силовики ввели в Набережных Челнах особый режим передвижения
Передвигаться по городу можно только с паспортом, о чем болельщикам москвичей сообщают при прибытии в город.
Спорт-Экспресс 07:40
Общество
Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Газета.Ru вчера в 15:04
Гаджеты
Ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo выйдет с двумя экранами
Известно, что оба дисплея имеют разрешение 4K. В России начались продажи ноубука ZenBook Pro Duo от компании ASUS.
Дни24 03:52
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Футбол
Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч с «Енисеем»
Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.
Piter.tv 07:42
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери
Голливудская актриса Деми Мур представила автобиографическую книгу, в которой рассказала, как была изнасилована в пятнадцатилетнем возрасте.
iReactor вчера в 22:59
Музыка
Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Футбол
«Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России
Московское "Динамо" встретилось в гостях с "Лучом" из Владивостока в рамках 1/16 финала Олимп Кубка России сезона-2019/20.
Газета.Ru 07:26
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru 03:03
Политика
Климкин назвал «не очень веселыми» перспективы Украины в истории США
Украину ждет «не очень веселая» перспектива в истории США, поскольку она войдет в нее как страна, связанная с началом процедуры импичмента, написал бывший министр иностранных дел Украины в Twitter.
РБК 07:21
Политика
Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы
На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
Интерфакс 07:07
Шоу-бизнес
Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо
Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
OAnews 23 сентября в 13:21
Политика
Госдума освободила от НДФЛ все доходы пострадавших от ЧС граждан
Закон уточняет, что от НДФЛ теперь будут освобождаться доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательства по уплате задолженности, доходы в виде материальной выгоды, а также иные доходы в денежной или натуральной формах, полученные пострадавшими в таких чрезвычайных ситуациях гражданами, а также членами их семей.
РИА Новости 05:31
Общество
Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине
Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
Известия вчера в 23:43
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Происшествия
В Норвегии загорелся российский траулер
На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
Российская газета 05:52
Политика
В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро
Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у Путина и Мадуро состоится беседа один на один, после чего пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.
Инфорос 05:06
Шоу-бизнес
Лобода призналась в отношениях с лидером метал-группы Rammstein
Украинская певица Светлана Лобода впервые призналась в своих отношениях с солистом немецкой метал-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.
ФАН 07:29