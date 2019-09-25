Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

В столичном районе Люблино четверо неизвестных напали на мужчину и отняли у него рюкзак почти с 20 миллионами рублей, сообщили РИА Новости в московском главке МВД. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.
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Неизвестные с молотком отобрали у москвича рюкзак с 20 млн руб

РБК03:01

В Москве мужчину ударили по голове молотком и похитили рюкзак с почти 20 млн рублей

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Четверо неизвестных напали на мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него рюкзак с почти 20 млн руб

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Вечерняя Москва02:16

В Москве преступники с молотком отобрали у мужчины 20 миллионов рублей

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Москвич отстреливался от грабителей с молотком, забравших 20 миллионов

РЕН ТВ02:27

Неизвестные с молотком украли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

Москва 2402:37
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РИА Новости вчера в 08:00
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Тренерский штаб "Зенита" определил стартовый состав команды для грядущего матча с "Енисеем", сообщает пресс-служба клуба сине-бело-голубых.
Piter.tv 07:42
Шоу-бизнес

Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет и предательстве матери

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Музыка

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Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
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Газета.Ru 07:42
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«Динамо» уступило «Лучу» и вылетело из Кубка России

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Газета.Ru 07:26
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Комедия про Гитлера от создателя «Тора: Рагнарек» не выйдет в России

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Политика

Памфилова заявила о вмешательстве депутатов Госдумы в петербургские выборы

На заседании 25 сентября глава ЦИК назвала работу петербургского городского избиркома неудовлетворительной и обвинила руководство комиссии в бездействии в связи с обеспечением избирательных прав граждан.
Интерфакс 07:07
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Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым через силовиков

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Кристина Асмус перестала носить обручальное кольцо

Кристина Асмус внезапно перестала носить обручальное кольцо.
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Общество

Крупнейший в мире аэропорт открыли в Пекине

Крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыли в среду в Пекине.
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Политика

Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
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На российском траулере, стоящем в порту норвежского города Тромсё, произошел пожар. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
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Политика

В Кремле проходят переговоры Путина и Мадуро

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сначала у Путина и Мадуро состоится беседа один на один, после чего пройдут российско-венесуэльские переговоры в формате рабочего завтрака.
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Лобода призналась в отношениях с лидером метал-группы Rammstein

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ФАН 07:29
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