Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

При перестрелке в московском метро погиб полицейский, его коллега получил тяжелые ранения, сообщает столичный главк МВД России. Инцидент произошел в среду на станции метро "Рязанский проспект".
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В Москве при перестрелке в метро погиб полицейский

РИА Новостивчера в 19:42

Полицеский расстрелял коллег при задержании за взятку: 1 убит, 1 ранен

РЕН ТВвчера в 12:01

В Москве произошла стрельба при задержании патрульного, подозреваемого во взятке в две тысячи рублей. Главное

Дождьвчера в 14:20

Один полицейский погиб, другой пострадал в ходе стрельбы у станции метро «Рязанский проспект»

Агентство Москвавчера в 12:24

Врачи борются за жизнь полицейского, раненного при задержании коллеги

Интерфаксвчера в 13:50

Криминалисты завершили осмотр помещения перестрелки на Рязанском проспекте

Телеканал 360°вчера в 18:32

Источник: устроивший стрельбу в Москве полицейский пытался сбежать после убийства коллеги

ТАССвчера в 13:56
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 00:27, Вашингтон
Армия и оружие

В Саудовской Аравии показали обломки ракет и дронов, атаковавших НПЗ

Минобороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки ударных беспилотников и хвостовые части ракет, использованные в ходе ударов по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Life.ru вчера в 13:48
Космос

В NASA сочли сомнительным план высадки астронавтов на Луне в 2024 году

Американская программа по высадке на Луне в 2024 году может быть не реализована в установленные Белым домом сроки.
Известия вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

17 сентября состоялась свадьба кинорежиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой - она проходила в обстановке такой секретности, что молодая жена, 30-летняя звезда сериала "Оттепель", опубликовала фотографию своего свадебного платья, созданного российским модным домом, только днем позже.
Газета.Ru вчера в 10:55
Общество

Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова

Ореанда-Новости 17 сентября в 05:34
Здоровье

В Минздраве объяснили прогноз резкого скачка смертности от онкологии

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с заявлением о риске скачка смертности от рака из-за нехватки препаратов.
Lenta.ru вчера в 15:13
Политика

Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины

Газета.Ru вчера в 23:59
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк находится в сознании

Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости 16 сентября в 04:55
Общество

В России с 1 октября изменятся правила ухода в отпуск

Если гражданин РФ примет в отпуске решение уйти с работы, то заявление об этом он также может направить по электронной почте.
RuNews24.ru 16 сентября в 01:12
Здоровье

Минздрав определил безопасную дозу алкоголя в день

Россиянам рассчитали безопасную дозу алкоголя в день, употребление которой несет незначительный риск для здоровья.
РБК 00:04
Политика

Трамп оставил автограф на стене на границе с Мексикой

RT на русском вчера в 23:57
Космос

Центр Хруничева продолжит переговоры по запускам на «Протонах»

"Работа по взаимодействию с потенциальными заказчиками и заключению новых контрактов на оказание пусковых услуг ведется постоянно", - сказал Варочко в ответ на вопрос, заключаются ли еще контракты на запуск космических аппаратов на "Протоне".
ТАСС 17 сентября в 20:04
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета вчера в 09:53
Гаджеты

Intel Core i9-10900X Cascade Lake-X протестировали в бенчмарках

В сети появились первые результаты тестирования процессора Intel Core i9-10900X семейства Cascade Lake-X.
Игромания.ру вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК вчера в 14:57
Экономика

Назван уровень дохода для комфортной жизни на пенсии

Комфортный уровень жизни после выхода на пенсию можно поддерживать, если доход человека по окончании трудовой деятельности остается на уровне 80-100 процентов от его зарплаты.
Lenta.ru вчера в 01:11
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Армия и оружие

В Пентагоне заявили о потере превосходства НАТО над Россией

В последние годы НАТО теряет военное превосходство над Россией, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
РИА Новости вчера в 18:44
Энергетика

После закрытия крупнейшего месторождения Дания может закупать у Германии российский газ

Дания приостановила добычу газа на крупнейшем в стране месторождении Тайра на три года для реновации объектов.
ТАСС вчера в 10:46
Фигурное катание

Гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира

Третья позиция досталась представительнице Израиля Лине Ашрам (22,400). Теперь Дина Аверина является девятикратной чемпионкой мира.
РЕН ТВ 17 сентября в 12:55
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 11:57
Энергетика

Минприроды переоценило запасы нефти в $1 трлн

На конец 2017 года запасы оценивались в 55,2 трлн руб. Основная доля приходится на запасы нефти — ее стоимость оценивается в 74,5 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Кино

Создатели нового «Терминатора» решили не менять возраст Шварценеггера

В настоящее время известно, что Шварценеггер в следующем «Терминаторе» сыграет роль робота Т-800.
News.ru 17 сентября в 03:41
Политика

Болтон на закрытой встрече раскритиковал внешнюю политику Трампа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику главы государства Дональда Трампа, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 20:30
Политика

В НАТО сообщили о существовании «моря Азимова»

Эксперт Североатлантического альянса по морской безопасности Пол Бэкли заявил о существовании "моря Азимова".
Газета.Ru вчера в 17:57
Футбол

«Локомотив» обыграл в гостях «Байер» в Лиге чемпионов

"Локомотив" с победы стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первом туре "железнодорожники" на выезде одолели немецкий "Байер" - 2:1.
Российская газета вчера в 17:05
Экономика

Альфа-банк предсказал рост спроса на сталь на фоне торговых войн

Аналитики Альфа-банка считают, что рынок преувеличивает влияние торговой войны между США и Китаем на спрос на сталь и сырье для ее производства, говорится в отчете банка, с которым ознакомился РБК.
РБК 00:02
Происшествия

В общежитии под Челябинском взорвали гранату

Lenta.ru вчера в 12:56
Главное