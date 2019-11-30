Происшествия

РБКРБКПостоялец гостиницы в Москве устроил стрельбу

На севере Москвы постоялец гостиницы устроил стрельбу. В результате происшествия пострадал один человек, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, постояльцы поссорились и один выстрелил другому в лицо, после чего скрылся на автомобиле.
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В Москве постоялец гостиницы устроил стрельбу, ранен человек

РИА Новости04:46

В гостинице на северо-востоке Москвы произошла перестрелка

Интерфакс05:05

Конфликт со стрельбой произошел в гостинице на северо-востоке Москвы

ТАСС04:38

Мужчина ранил оппонента из травматического оружия в ходе конфликта в гостинице на северо-востоке Москвы

Агентство Москва05:13

Стрельба произошла в гостинице в СВАО

Москва 2404:40

Стрельбу открыли в столичной гостинице

РИАМО05:27

Три человека получили огнестрельные ранения на севере Москвы

Известия04:39
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Армия и оружие

Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Газета.Ru 03:40
Происшествия

Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Первого заместителя главы управления Следственного комитета по Свердловской области Михаила Бусылко и правозащитника адвокатской палаты Владимирской области задержали при получении взятки.
РБК 05:08
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины

Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
РИА Новости 02:07
Футбол

Матч «Сочи» — «Оренбург» перенесен из-за эпидемии ангины у игроков

Как ранее сообщал «Югополис», после возвращения из Уфы, с предыдущего матча, игроки футбольного клуба «Сочи», выступающего в Российской премьер-лиге, должны были провести ряд тренировок в рамках подготовки к двум заключительным играм сезона.
Югополис 05:46
Недвижимость

Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов

Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Московская перспектива 28 ноября в 07:39
Технологии

Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Отслеживающий работу крупнейших интернет-сервисов портал Downdetecor сообщил, что пользователи разных стран пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 22:56
Политика

Украинский журналист заявил о потере смысла существования страны

Украина забыла об истинном смысле существования, "привязавшись" к газовой трубе, заявил украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов.
РИА Новости 01:05
Политика

МИД объяснил инцидент с чешской делегацией в московском аэропорту

В российском МИД объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, направлявшемуся в Казань, отказали в вылете из московского аэропорта.
РИА Новости 05:16
Футбол

Виктор Гончаренко: «Я чувствовал, что серия неудач давит на команду»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в интервью пресс-службе клуба перед матчем с «Арсеналом» в чемпионате России рассказал о первой половине сезона.
Спорт-Экспресс 07:17
Кино

«Трусы»: актёр «Мандалорца» выступил в защиту куклы малыша Йоды

REGNUM 27 ноября в 06:31
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП под Красноярском

Появилось видео с места ДТП с участием легковушки и грузовика в Красноярском крае, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.
Газета.Ru 05:45
Единоборства

Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил российского бойца MMA Александра Емельяненко с победой в поединке с пауэрлифтером и стронгменом Михаилом Кокляевым.
ProstoProSport 01:26
Армия и оружие

Все шесть авианосцев США в Атлантике выбыли из строя

Еще четыре американских авианосца размещены на двух базах на Западном побережье: два – в Бремертоне (штат Вашингтон), два – в Сан-Диего (штат Калифорния).
Экономика сегодня вчера в 01:58
Политика

Париж счел оскорблением совет Эрдогана Макрону проверить голову

"Посол [Турции] будет вызван в министерство для объяснений", — говорится в заявлении Ранее в пятницу Эрдоган раскритиковал Макрона за его слова о "смерти мозга" НАТО и посоветовал ему самому проверить голову.
РБК вчера в 12:06
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в результате обстрела со стороны ВСУ

В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 07:09
Политика

Савченко высмеяли в Сети за фотографии с дня рождения Дмитрия Гордона

Пользователи Сети высмеяли бывшего депутата Верховной рады Надежду Савченко за фотографии, сделанные на дне рождения журналиста Дмитрия Гордона.
iReactor 00:52
Происшествия

Скотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом

ТАСС вчера в 12:15
Биатлон

Швеция выиграла смешанную эстафету в Эстерсунде, Россия — 12-я

В Эстерсунде (Швеция) стартовал первый этап Кубка мира по биатлону. Программу сезона открыла одиночная смешанная эстафета.
Спорт-Экспресс 07:47
Шоу-бизнес

Соседов: у Ротару есть серьёзные покровители в российской власти

Не нужно быть большим оракулом, чтобы не понимать, что у Ротару в России есть серьёзные покровители во власти.
News.ru 28 ноября в 01:18
Общество

Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»

Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
РИА Новости 04:46
Политика

«Нафтогаз» заявил о проблемах со взысканием долгов с «Газпрома»

"Нафтогазу Украины" не удалось через суды добиться ареста активов "Газпрома" в Германии, Польше и Молдавии, чтобы взыскать компенсацию по решению Стокгольмского арбитража, сообщил исполнительный директор "Нафогаза" Юрий Витренко в эфире украинского "Радио НВ".
Газета.Ru 01:09
Футбол

«Уфа» обыграла «Крылья Советов» в РПЛ

REGNUM 08:01
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Политика

Зеленский отменил в украинской армии звания прапорщика и мичмана

РБК вчера в 07:36
Общество

Обеспокоенный отец предложил 300 свиней за женитьбу на дочери

Lenta.ru вчера в 06:29
Футбол

Стал известен возможный преемник Слуцкого в «Витессе»

Стал известен возможный преемник российского тренера Леонида Слуцкого в голландском "Витессе". Об этом сообщает Omroep Gelderland.
Газета.Ru 07:41
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Игры

Авторы серии Command and Conquer анонсировали боевик Earthbreakers

Выходцы из легендарной студии Westwood, которые в 2003 году присоединились к Petroglyph, всё это время работали над играми Earth and Beyond и серией Command and Conquer.
Игромания.ру 07:39
Политика

Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»

RT на русском 07:53
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