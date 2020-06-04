В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). 25 пациентам уже провели 108 баросеансов.

с чего всё началось

В Москве применили экспериментальную методику лечения COVID-19 - теперь пациентам проводят гипербарическую оксигенацию, которая помогает избежать подключения к ИВЛ. Минздрав, в свою очередь, расширил список первичных симптомов коронавируса: теперь туда входят бред, тахикардия и поражения кожи.

В Москве перешли на экспериментальную методику лечения коронавируса

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