В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). 25 пациентам уже провели 108 баросеансов.

с чего всё началось

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

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