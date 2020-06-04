Коронавирус
РИА НовостиВ Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19
НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
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В Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского применяют экспериментальную методику лечения коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). 25 пациентам уже провели 108 баросеансов.Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01
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В Москве для лечения пациентов с COVID-19 используют барокамеры
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы00:01
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