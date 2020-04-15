Коронавирус
Московский КомсомолецВ Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции
В Москве за сутки были принудительно госпитализированы 213 нарушителей карантина. Как сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления столицы, всем нарушителям оформлены штрафы. "Общая сумма штрафов составила более 1 млн руб.", - говорится в сообщении.
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Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Общество
Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей
Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Число безработных в России выросло на 44 тысячи с начала года
Число безработных россиян с начала года выросло на 44 тысячи человек, до 735 тысяч человек.
Мойка78 09:50
Общество
Американское СМИ рассказало о «нефтяной ловушке» для Трампа
Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишет журнал The American Conservative.
РИА Новости 02:31
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Транспорт
На основных магистралях Кубани появятся карантинные посты
На основных магистралях муниципалитетов Краснодарского края появятся карантинные посты.
ЮГ Times 07:58
Технологии
Apple рассекретила данные о передвижениях россиян
В столице индекс передвижения пешком и на транспорте оказался ниже, чем в целом по стране — данные ниже на 68 и 59 процентов соответственно, по сравнению с январем 2020 года.
Lenta.ru 06:06
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы
Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru вчера в 04:20
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Авто
Volvo ограничила скорость новых автомобилей
Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
Автоновости дня 08:45
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Шоу-бизнес
Новым фаворитом Успенской оказался 27-летний грузинский певец
Выяснилось, что сердце 66-летней звезды покорил грузинский певец Леван Кбилашвили.
ТВ Центр 05:08
Общество
Путин: Важно, чтобы все договоренности по нефти строго выполнялись
Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил министру энергетики Александру Новаку, что все многосторонние договоренности по нефти должны строго выполняться.
РЕН ТВ 09:31
Наука
Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат
Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
Общество
Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса
Подписан третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:52
Происшествия
В ТулГУ 15 апреля задержан советник при ректорате
Как стало известно "МК в Туле", был задержан советник при ректорате Исаев Юрий Иванович.
Московский Комсомолец Тула 09:40
Шоу-бизнес
Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной
Bimru.ru 13 апреля в 10:01