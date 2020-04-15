Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Москве принудительно госпитализированы 213 нарушителей самоизоляции

В Москве за сутки были принудительно госпитализированы 213 нарушителей карантина. Как сообщили в пресс-службе Главного контрольного управления столицы, всем нарушителям оформлены штрафы. "Общая сумма штрафов составила более 1 млн руб.", - говорится в сообщении.
Читать в источнике
Комментировать224

Подробнее о событии

Более 200 нарушителей самоизоляции принудительно госпитализированы в столице

Москва 2404:56

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 нарушителей самоизоляции

Интерфакс04:40

В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина

Известия04:08

В Москве принудительно госпитализировали более 200 нарушителей карантина

РИА Новости04:29

Более 200 нарушений карантина зафиксировано в Москве

Вечерняя Москва04:21

В Москве за сутки принудительно госпитализировали 213 зараженных нарушителей самоизоляции

ТАСС05:09

Более 200 нарушителей режима самоизоляции принудительно госпитализированы в Москве за последние сутки

Агентство Москва04:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Политика

В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов

Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
680
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
854
Общество

Путин предложил направить регионам дополнительно 200 млрд рублей

Сегодня, 15 апреля, господин Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 09:50
22
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
161
Общество

Число безработных в России выросло на 44 тысячи с начала года

Число безработных россиян с начала года выросло на 44 тысячи человек, до 735 тысяч человек.
Мойка78 09:50
Общество

Американское СМИ рассказало о «нефтяной ловушке» для Трампа

Недавнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти загнало президента США Дональда Трампа в ловушку, пишет журнал The American Conservative.
РИА Новости 02:31
2
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
4,2K
Политика

На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Известия вчера в 19:39
3,9K
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
7
Транспорт

На основных магистралях Кубани появятся карантинные посты

На основных магистралях муниципалитетов Краснодарского края появятся карантинные посты.
ЮГ Times 07:58
17
Технологии

Apple рассекретила данные о передвижениях россиян

В столице индекс передвижения пешком и на транспорте оказался ниже, чем в целом по стране — данные ниже на 68 и 59 процентов соответственно, по сравнению с январем 2020 года.
Lenta.ru 06:06
27
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,4K
Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Шоу-бизнес

42-летняя Екатерина Климова опубликовала фото в образе школьницы

Екатерина Климова опубликовала провокационное фото в образе школьницы Напомним, ранее Екатерина Климова делилась с подписчиками, что ей тяжело дается режим самоизоляции.
Вокруг ТВ вчера в 01:37
23
Политика

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
2,8K
Армия и оружие

Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео

В сети разместили видео маневра польского истребителя F-16, который он совершил на высоте 6 км. При сближении с российской группировкой ВКС F-16 выпустил шасси.
Газета.Ru вчера в 04:20
167
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,7K
Авто

Volvo ограничила скорость новых автомобилей

Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами.
Автоновости дня 08:45
1
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
1K
Энергетика

МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня

По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
89
Шоу-бизнес

Новым фаворитом Успенской оказался 27-летний грузинский певец

Выяснилось, что сердце 66-летней звезды покорил грузинский певец Леван Кбилашвили.
ТВ Центр 05:08
5
Авто

Турецкий электрокар TOGG получил одобрение в Европе

SpeedMe 08:02
Общество

Путин: Важно, чтобы все договоренности по нефти строго выполнялись

Российский президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил министру энергетики Александру Новаку, что все многосторонние договоренности по нефти должны строго выполняться.
РЕН ТВ 09:31
Наука

Вирусологи в Канаде обнаружили блокирующий коронавирус препарат

Препарат смог блокировать размножение коронавируса SARS-CoV-2.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
106
Общество

Открывшиеся в Краснодаре ярмарки и рынки опять закрыли

Ясно 08:57
103
Политика

Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы

Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
1,1K
Экономика

В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия вчера в 18:22
52
Общество

Собянин подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса

Подписан третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 09:52
Происшествия

В ТулГУ 15 апреля задержан советник при ректорате

Как стало известно "МК в Туле", был задержан советник при ректорате Исаев Юрий Иванович.
Московский Комсомолец Тула 09:40
Шоу-бизнес

Александр Васильев уверен, что заразился от Надежды Бабкиной

Bimru.ru 13 апреля в 10:01
11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное